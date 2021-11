Guardian: «Что ты имела в виду?» — немцев озадачил выбор прощальной песни Меркель

Музыка, выбранная Ангелой Меркель для торжественной церемонии проводов с поста канцлера, заставила немцев задуматься, так ли хорошо они её знали, пишет британская газета The Guardian. Особенно оживлённые дискуссии вызвала песня панк-рок-певицы Нины Хаген, получившей популярность в Восточной Германии 1970-х годов: если раньше композиция воспринималась как скрытая критика социалистической республики, то теперь в ней увидели попытку Меркель упрекнуть коллег-мужчин в том, что они недостаточно хорошо выполняют свою работу.

Ангела Меркель заставила немцев задуматься, насколько хорошо они знают канцлера, управлявшего ими на протяжении 16 лет, когда выбрала в качестве саундтрека к армейской церемонии ухода песню панк-рокерши Нины Хаген.

Преемник Меркель из социал-демократов Олаф Шольц, как ожидается, будет приведён к присяге на посту канцлера на следующей неделе. Что касается самой Меркель, в четверг вечером во дворе перед Министерством обороны состоится традиционная военная церемония прощания.

Торжественная церемония «Вечерняя заря», посвящённая проводам канцлера, будет более скромной, чем обычно, из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Как сообщается в статье, на ней будут присутствовать всего 200 гостей.

Как и её предшественникам, Меркель было разрешено заказать три песни для исполнения военными музыкантами во время парада военных оркестров. Но если Герхард Шрёдер и Гельмут Коль выбрали для этого случая традиционные патетические музыкальные произведения — My Way Фрэнка Синатры и «Оду к радости» Людвига ван Бетховена, — то некоторые из вариантов Меркель намекают на неизведанные глубины, пишет The Guardian.

Großer Gott, wir loben Dich («Святой Бог, мы славим имя твоё») — популярный христианский гимн XVIII века, отсылка к её воспитанию как дочери протестантского пастора и религиозному аспекту её партии, Христианско-демократического союза (ХДС).

Второй выбор Меркель — Für mich soll's rote Rosen regnen («Для меня будет идти дождь из красных роз») Хильдегард Кнеф — это грустная песня о подростковых амбициях и юношеском высокомерии, что наводит на мысли об искре иронии, отмечает издание. «Я должен был соответствовать, действовать, — говорится в тексте песни. — О, я не могу соответствовать, я не могу довольствоваться тем, что есть, я тоже всегда хочу побеждать».

Однако особенно внимание комментаторов, начавших искать подтекст и скрытые послания, привлекла песня Du hast den Farbfilm vergessen («Ты забыл цветную плёнку») Нины Хаген.

Впервые записанная в 1974 году в традиционном стиле шлягера, песня стала хитом в поп-чартах Восточной Германии до того, как Хаген эмигрировала за другую сторону железного занавеса, где она погрузилась в лондонские субкультуры и стала выдающейся панк-фигурой Западной Германии 1980-х годов.

Но даже признание своей восточногерманской идентичности — это нехарактерный шаг для Меркель, которую её страна на протяжении почти всех 16 лет у власти знала как политика, редко привлекавшего внимание к своему восточногерманскому воспитанию.

Песня, слова которой были написаны Куртом Деммлером, представляет собой гневное причитание, в котором Хаген упрекает своего бойфренда Михаэля за то, что во время их отпуска на остров Хиддензее он взял с собой только чёрно-белую плёнку. В результате она сокрушается о том, что «никто не поверит, как красиво здесь было».

Хотя песня не подвергалась государственной цензуре, её поклонники в то время восприняли её как скрытую критику социалистической республики и её серых и унылых будней, среди которых цветные фильмы были редким товаром.

Некоторые комментаторы высказали предположение, что уходящий канцлер могла увидеть в песне Хаген более современный смысл: вой разочарования по поводу того, что мужчины не выполняют свою работу должным образом, также можно рассматривать как прощальный выпад Меркель в адрес её коллег-мужчин, поясняет The Guardian.