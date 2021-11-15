BFM TV: в Венесуэле 12 тысяч музыкантов сыграли Чайковского, чтобы побить мировой рекорд

На плацу Военной академии Венесуэлы в Каракасе 12 тысяч музыкантов исполнили 12-минутный «Славянский марш» П.И. Чайковского, чтобы установить рекорд в качестве самого большого оркестра в мире, передаёт BFM TV. Как отмечает канал, пока комиссия проверяет данные, рекорд по-прежнему принадлежит российскому оркестру, который в 2019 году объединил 8097 музыкантов.
АДЕЛИН ФРАНСУА, ведущая BFM TV: Как дела, Коля?
КРИСТОФ МЕЛЕ, ведущий BFM TV: Доброе утро, Коля!
КОЛЯ БЁДУА, ведущий рубрики «Самородок»:Привет всем!
(Звучит «Славянский марш» П.И. Чайковского.)
КОЛЯ БЁДУА:Возможно, вы узнаёте эту мелодию — но точно не исполнителей. Сегодня утром я предлагаю вам начать неделю с приятного — забыть, что сегодня понедельник, что через несколько минут мы отправимся работать. Я предлагаю вам перенестись с помощью этой музыки примерно на 8 тысяч километров в Каракас — столицу Венесуэлы, где проживает более 2 миллионов человек. Из них 12 тысяч собрались на плацу Военной академии, чтобы попытаться побить рекорд самого большого оркестра в мире. Посмотрите — это совершенно потрясающее зрелище! Оно прошло в субботу вечером на закате. Музыка — «Славянский марш» Чайковского 1877 года.
Для 12 тысяч музыкантов потребовалось 12 тысяч стульев — вы слышали, с каким усердием они играют. 12 тысяч инструментов должны были сыграть вместе произведение длительностью 12 минут, в течение которых каждый музыкант обязан был играть не меньше пять минут без перерыва, чтобы претендовать на рекорд. Чтобы избежать какофонии и всё согласовать, выбрали один музыкальный шедевр. Здесь вы видите, что 34-летнего дирижёра Андреса Давида Асканьоса записывали и показывали на большом экране. Он прирождённый музыкант, потому что начал заниматься игрой на фортепиано в четыре года. В тот день его инструментом была дирижёрская палочка, и вот результат.
КРИСТОФ МЕЛЕ:Потрясающе!
КОЛЯ БЁДУА:Вскоре мы узнаем, подтвердили или нет этот новый мировой рекорд по самому большому оркестру. Пока он по-прежнему принадлежит российскому оркестру, который в 2019 году объединил 8097 музыкантов.
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