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Euronews: новый рекорд «русского Халка» — сдвинул и протащил волоком 50-тонную автоколонну
В подмосковном Домодедове был установлен новый рекорд по буксировке без специальных приспособлений: Сергей Агаджанян по прозвищу «русский Халк» смог сдвинуть с места автоколонну общим весом более 50 тонн и протащить её почти на пять метров. Ранее он также протащил на расстояние 19 метров 14-тонный пожарный КамАЗ, передаёт Euronews.

Сергей Агаджанян по прозвищу «русский Халк» сдвинул автоколонну общим весом более 50 тонн и поставил новый рекорд по буксировке без специальных приспособлений. Испытание проходило в Домодедове. Результат был зафиксирован президентом Федерации силового экстрима России Василием Грищенко. 

Агаджанян протащил автоколонну на расстояние 4,8 метра, используя канат только для «срыва» грузовиков. В одной сцепке были соединены эвакуатор автобусов (весом 41 тонна) и автобус ГолАЗ «Вояж» (12 тонн). 

Перед этим «русский Халк» протащил на расстояние 19 метров 14-тонный пожарный КамАЗ.

Дата выхода в эфир 28 октября 2021 года. 

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