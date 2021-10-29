Euronews: новый рекорд «русского Халка» — сдвинул и протащил волоком 50-тонную автоколонну

18:53 Мичков: шайбу с матча со Швецией забрал на память Форвард сборной России Матвей Мичков прокомментировал поражение от Швеции (2:4) и свою дебютную шайбу за национальную команду страны.

18:47 В «Роскосмосе» анонсировали запуск спутников «Экспресс» 6 декабря Ракету-носитель «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» планируется запустить с космодрома Байконур 6 декабря. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

18:40 Далич выделил троих футболистов в составе сборной России Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич накануне матча против команды России в квалификации чемпионата мира — 2022 выделил нескольких игроков в составе соперника

18:36 Экс-глава Закарпатской облгосадминистрации высказался о проекте «Новороссия» Экс-глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что «проект «Новороссия» никто в Москве не отбрасывал».

18:27 Бадюков назвал Мичкова будущим мирового хоккея Российский хоккейный эксперт Алексей Бадюков отреагировал на лакросс-гол в ворота сборной Швеции (2:4) в матче Кубка Карьяла от 16-летнего российского хоккеиста Матвея Мичкова.

18:24 В результате взрыва автомобиля в Кабуле погиб один человек Один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва пожарного автомобиля на западе столицы Афганистана. Об этом сообщает TOLOnews.

18:14 Голикова заняла второе место на этапе КМ по конькобежному спорту в Польше Россиянка Ангелина Голикова финишировала второй в забеге на 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Польше.

18:13 В Минобороны Украины анонсировали размещение ракет на южной границе страны Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сделает всё возможное для размещения противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» на южных границах страны в ближайшем будущем.

18:01 Каменский: большое внимание болельщиков и журналистов может негативно сказаться на Мичкове Советник главного тренера олимпийской сборной России по хоккею Валерий Каменский прокомментировал лакросс-гол в ворота команды Швеции (2:4) от 16-летнего российского хоккеиста Матвея Мичкова.

18:00 В МИД оценили принятие в Третьем комитете ГА ООН резолюции о борьбе с героизацией нацизма В МИД России сообщили, что 12 ноября в Нью-Йорке на заседании Третьего комитета 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе России была принята резолюция «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

17:48 Der Spiegel: в ФРГ планируют мобилизовать 12 тысяч военных для борьбы с COVID-19 Вооружённые силы Германии намерены мобилизовать до конца года 12 тыс. военнослужащих для оказания гражданской помощи на фоне четвёртой волны пандемии.

17:45 Bellator организует прощальный бой Фёдора Емельяненко в России Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что планирует организовать россиянину Фёдору Емельяненко масштабный прощальный бой в Москве летом 2022 года.

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17:37 Путин поздравил с 100-летним юбилеем коллектив театра имени Евгения Вахтангова Российский лидер Владимир Путин поздравил с 100-летним юбилеем коллектив Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

17:30 В «Укрэнерго» заявили о проблемах с работой государственных ТЭС Пресс-служба компании «Укрэнерго» сообщает, что по состоянию на 13 ноября на Украине государственные теплоэлектростанции загружены на 10%, остальные оказались без угля или ремонтируются.

17:23 Головин — о матче с Хорватией: мы должны сыграть компактно в защите Полузащитник сборной России Александр Головин поделился ожиданиями от заключительного матча квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Хорватии.

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16:05 Хохлов ответил, насколько правильно Сафонова сравнивать с Акинфеевым Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Хохлов поделился мнением о 22-летнем вратаре национальной команды и «Краснодара» Матвее Сафонове.

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15:57 Четыре человека погибли в результате пожара в Солнечногорске В результате пожара в подмосковном Солнечногорске погибли четыре человека, ещё двое пострадали. Об этом сообщили в региональном отделении прокуратуры.

15:55 Лукашенко отметил заинтересованность Минска в российских «Искандерах» Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу «Национальная оборона» заявил, что Минск заинтересован в получении российских ракетных комплексов «Искандер».

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15:41 Лукашенко назвал себя «пророссийским человеком» Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу «Национальная оборона» назвал себя «пророссийским человеком» и подчеркнул, что не отрицает этого.

15:34 В СК сообщили об обнаружении тела женщины в Ялте при расчистке русел рек Рабочие во время расчистки русел рек Ялты обнаружили тело женщины. Предполагается, что речь может идти о пропавшей во время разрушительного паводка в июне.

15:31 Уно победил на Гран-при Японии по фигурному катанию Японец Шома Уно стал победителем Гран-при Японии по фигурному катанию.

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15:17 Тарасова: там, где работает Москвина, остальным делать нечего Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала успехи учеников Тамары Москвиной Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на международных турнирах по фигурному катанию.

15:15 Корабли ВМС США провели совместные учения с Украиной, Турцией и Румынией Ракетный эсминец Porter и штабной корабль USS Mount Whitney ВМС США провели учения с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

15:02 Поварницын включён в состав сборной России по биатлону В Союзе биатлонистов России (СБР) объявили окончательный состав мужской сборной на первые этапы Кубка мира.

15:02 Лукашенко рассказал о своих взаимоотношениях с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона» рассказал о своих взаимоотношениях с российским лидером Владимиром Путиным.

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14:24 Замминистра обороны России поздравил Рязанское училище с годовщиной Заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров поздравил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознамённое командное училище имени генерала армии Василия Маргелова (РВВДКУ) с 103-й годовщиной со дня образования.

14:21 SIC Notícias: четыре человека погибли при крушении рыболовецкого судна в Португалии Рыболовецкое судно затонуло утром в субботу, 13 ноября, недалеко от города Фигейра-да-Фош в округе Коимбра в Португалии.