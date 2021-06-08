Daily Mirror: новый мировой рекорд — женщина из ЮАР родила десятерых
Женщина установила мировой рекорд, родив десятерых детей сразу, сообщает британская газета The Daily Mirror.
Мать из Южной Африки побила рекорд по числу детей, рождённых от одной беременности: она родила семерых мальчиков и трёх девочек, причём все дети были зачаты естественным путём.
Как сообщает издание, 37-летняя Госиаме Тамара Ситоле родила в больнице города Претория: на сроке 29 недель ей сделали кесарево сечение. Таким образом, женщина побила рекорд, установленный Халимой Сиссе из Мали, которая родила девятерых детей в одной из больниц Марокко в мае.
Новый рекорд стал неожиданностью для Госиаме, поскольку врачи сначала сказали ей, что она ожидает шестерых детей, а затем ошибочно уточнили, что детей будет восемь.
Мать, родом из посёлка Тембиса в муниципалитете города Экурхулени, работает менеджером розничного магазина, у неё уже есть двое близнецов шестилетнего возраста. Ранее в этом году она рассказывала о том, что её беременность изначально протекала тяжело, она болела, испытывала боли в ногах и изжогу. Она также беспокоилась по поводу того, что её будущие дети не переживут беременность с высоким риском.
Однако все дети родились живыми и проведут следующие несколько месяцев в инкубаторах, прежде чем женщина и её муж Тебохо Цотетси смогут забрать их домой. После того, как его жена родила десятерых, Тебохо сказал, что он «счастлив» и «взволнован».
Госиаме побила рекорд 25-летней Халимы Сиссе, которая в прошлом месяце родила сразу девятерых детей. Врачи ошиблись и здесь: на протяжении всей её беременности считалось, что она вынашивает семерых, поэтому доктора были шокированы, когда обнаружили ещё двоих детей во время проведения кесарева сечения. Все младенцы — пять девочек и четыре мальчика — на момент рождения чувствовали себя хорошо. Сиссе, у которой уже был один ребёнок от её мужа, была доставлена в Марокко для оказания специализированной помощи после того, как правительство Мали проявило участие к её редкому случаю.
Муж Халимы тогда сообщил журналистам, что не боится того, что придётся растить так много детей сразу. «Бог дал нам этих детей. Ему решать, что с ними будет. Я за это не боюсь. Если всевышний что-то делает, он знает, зачем», — рассказал отец девяти новорожденных детей. Также семья выразила свою благодарность за невероятную поддержку — даже власти Мали звонили им, чтобы «выразить свою радость». «Я благодарю их… Даже президент позвонил мне», — сказал тогда муж Халимы Кадер Арби.
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