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Daily Mirror: новый мировой рекорд — женщина из ЮАР родила десятерых

Материал представлен в пересказе ИноТВ
37-летняя жительница Южной Африки установила мировой рекорд: она родила сразу десятерых детей — семерых мальчиков и трёх девочек, сообщает The Daily Mirror. При этом сначала врачи ошибочно определили, что детей будет шестеро. Прежний рекорд, установленный жительницей Мали, родившей девятерых, продержался всего около месяца: он был установлен в мае этого года.
Daily Mirror: новый мировой рекорд — женщина из ЮАР родила десятерых
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Женщина установила мировой рекорд, родив десятерых детей сразу, сообщает британская газета The Daily Mirror.

Мать из Южной Африки побила рекорд по числу детей, рождённых от одной беременности: она родила семерых мальчиков и трёх девочек, причём все дети были зачаты естественным путём.

Как сообщает издание, 37-летняя Госиаме Тамара Ситоле родила в больнице города Претория: на сроке 29 недель ей сделали кесарево сечение. Таким образом, женщина побила рекорд, установленный Халимой Сиссе из Мали, которая родила девятерых детей в одной из больниц Марокко в мае.

Новый рекорд стал неожиданностью для Госиаме, поскольку врачи сначала сказали ей, что она ожидает шестерых детей, а затем ошибочно уточнили, что детей будет восемь.

Мать, родом из посёлка Тембиса в муниципалитете города Экурхулени, работает менеджером розничного магазина, у неё уже есть двое близнецов шестилетнего возраста. Ранее в этом году она рассказывала о том, что её беременность изначально протекала тяжело, она болела, испытывала боли в ногах и изжогу. Она также беспокоилась по поводу того, что её будущие дети не переживут беременность с высоким риском.

Однако все дети родились живыми и проведут следующие несколько месяцев в инкубаторах, прежде чем женщина и её муж Тебохо Цотетси смогут забрать их домой. После того, как его жена родила десятерых, Тебохо сказал, что он «счастлив» и «взволнован».

Госиаме побила рекорд 25-летней Халимы Сиссе, которая в прошлом месяце родила сразу девятерых детей. Врачи ошиблись и здесь: на протяжении всей её беременности считалось, что она вынашивает семерых, поэтому доктора были шокированы, когда обнаружили ещё двоих детей во время проведения кесарева сечения. Все младенцы — пять девочек и четыре мальчика — на момент рождения чувствовали себя хорошо. Сиссе, у которой уже был один ребёнок от её мужа, была доставлена в Марокко для оказания специализированной помощи после того, как правительство Мали проявило участие к её редкому случаю.

Муж Халимы тогда сообщил журналистам, что не боится того, что придётся растить так много детей сразу. «Бог дал нам этих детей. Ему решать, что с ними будет. Я за это не боюсь. Если всевышний что-то делает, он знает, зачем», — рассказал отец девяти новорожденных детей. Также семья выразила свою благодарность за невероятную поддержку — даже власти Мали звонили им, чтобы «выразить свою радость». «Я благодарю их… Даже президент позвонил мне», — сказал тогда муж Халимы Кадер Арби.

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