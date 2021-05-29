France 2: после отмены карантина во Франции начался беби-бум

Окончание первого карантина в 2020 году вернуло французским парам уверенность в завтрашнем дне, что привело к увеличению числа новорождённых этой весной по сравнению с началом года. Однако намечающаяся тенденция не сможет компенсировать общее снижение рождаемости, которое наблюдается во Франции в течение пяти последних лет, передаёт France 2.

В Тулузе словно повеяло ароматом возрождения: там с приходом весны снова появились новорождённые. Спустя девять месяцев после выхода из карантина в 2020 году начался мини-беби-бум. Маленький Леопольд может отдыхать с родителями на террасе.

МАМА ЛЕОПОЛЬДА: Он родился первого марта, всё прошло хорошо. В роддоме носили маски, но папам было разрешено приходить. Нет, нам очень сильно повезло.

ПАПА ЛЕОПОЛЬДА: У нас месяц открытий, и мы рады, что он (ребёнок.— ИноТВ) тоже будет в режиме открытий. И мы начинает с лета.

За последние два месяца в Окситании и Бретани кривая рождаемости резко выросла. Кажется, что весной 2021 года желание завести ребёнка также вышло из карантина.

ФРАНЦУЖЕНКА: Во время карантина мы решили, что не будем этим заниматься. А потом, когда наметился выход из карантина, мы пережили (этот период. — ИноТВ), поэтому можем завести третьего.

Возвращение младенцев — хорошая новость, однако в начале года это ещё не стало тенденцией: в январе и феврале 2021 года рождаемость значительно сократилась по сравнению с прошлым годом, однако в марте и апреле она снова начала расти. Такая разница для этого эксперта служит доказательством, что карантин действительно сдерживал планы по рождению детей.

СИЛЬВИ ЛЕ МИНЕЗ, глава демографических и социальных исследований в Национальном институте статистики и экономических исследований (INSEE): Создаётся впечатление, что пары снова начали верить в будущее, во всяком случае после выхода из первого карантина, и снова взялись за свои планы по тому, чтобы стать родителями.

Однако такие цифры не компенсируют общую тенденцию последних пяти лет во Франции к продолжающемуся снижению рождаемости.