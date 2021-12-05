Daily Telegraph: в наследии Меркель мало позитивного

Ангела Меркель провела на посту канцлера 16 лет — почти столько же, сколько рекордсмен послевоенной истории Германии Гельмут Коль. Однако редколлегия The Daily Telegraph считает, что итоги её правления не слишком позитивны как для её партии, так и для всей Европы.

«16 лет Ангела Меркель доминировала в европейской политике», — пишет The Daily Telegraph. Но вот она ушла со сцены, и, как отмечает автор статьи, у неё оказалось не так уж много позитивного наследия. Последнее, что она сделала, — открыла путь к обязательной вакцинации. И именно за это её теперь, скорее всего, и будут помнить.

Автор статьи признаёт, что Германия остаётся главной экономической силой в Европе, но даже там будущее выглядит уже не таким ясным, как прежде. Он вспоминает долговой кризис Греции десятилетней давности, когда Меркель защищала немецкие банки, пусть даже при этом и пришлось другого члена ЕС «кинуть под автобус». Странам Южной Европы пришлось тогда применять структурные реформы и жёсткие меры экономии, которые оставили после себя «глубокие экономические и политические шрамы».

Главные ошибки Меркель будут иметь долгосрочные последствия. Её решение в 2011 году после аварии на Фукусиме отказаться от атомной энергетики не только навредило ей самой, но и вызвало геополитический сдвиг, в результате которого Германия стала зависеть от России и её поставок газа.

Второй крупнейшей ошибкой Меркель автор статьи считает принятое в 2015 году решение изменить правила ЕС в отношении беженцев и открыть границы Германии более чем миллиону беженцев из Сирии и других стран. Последствия этого шага до сих пор ощущаются в Восточной Европе: в частности, они привели к победе правых популистов в Польше и Венгрии.

Меркель правила как прагматик, часто в коалиции со своими политическими оппонентами. В итоге её партия оказалась в наихудшем за многие десятилетия положении. Она находилась у власти только на 17 дней меньше Гельмута Коля, рекордсмена послевоенного времени. Так что если судить по долговечности, то Меркель может быть довольна. Но оценит ли история её достижения — в этом большой вопрос, делает вывод The Daily Telegraph.