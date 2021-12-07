Handelsblatt: первыми испытаниями для Бербок на посту главы МИД станут Россия и Китай

Когда новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вступит в должность на этой неделе, ей сразу же придётся столкнуться с двумя крупнейшими испытаниями в мировой политике — Россией и Китаем, пишет Handelsblatt. Бербок планирует занять более жёсткую позицию в отношении этих стран, однако проще сказать, чем сделать это. Новой главе МИД Германии придётся тщательно сопоставлять европейские ценности с экономическими и политическими интересами.

Россия и Китай станут первыми испытаниями для будущего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, пишет немецкая газета Handelsblatt. Ей придётся реагировать на властные игры Москвы и Пекина и при этом тщательно сопоставлять европейские ценности с экономическими и политическими интересами.

Для Бербок всё сейчас складывается непросто, подчёркивает издание. Когда назначенный министр иностранных дел на этой неделе, как планируется, займёт своё место во внешнеполитическом ведомстве Германии, она столкнётся с двумя крупнейшими проблемами мировой политики: Россия и Китай сейчас пытаются нарастить свою геополитическую мощь агрессивными методами, утверждает автор статьи.

«Мы выступаем за глобальную ответственность Германии», — говорится в преамбуле коалиционного соглашения. Теперь Бербок должна доказать, что это не просто фигура речи. Это непростая задача для любого министра иностранных дел Германии. Многие сейчас снова начнут обращать внимание на то, что 40-летняя Бербок, не имеющая никакого опыта работы в правительственном аппарате, заняла одну из самых сложных должностей в новом кабинете министров.

Это необязательно должно стать недостатком, отмечает Handelsblatt. Йошка Фишер тоже пришёл в Министерство иностранных дел в 1998 году «всего лишь» с опытом работы министром окружающей среды в Гессене — и тем не менее стал одним из лучших министров иностранных дел послевоенного периода. Однако Бербок не может рассчитывать на политическую отсрочку: нынешние проблемы для этого носят слишком острый характер.

Как сообщается в статье, Россия разместила 175 тыс. военнослужащих на границе с Украиной, готовых, как опасаются американские военные, вторгнуться в соседнюю страну весной 2022 года. В то же время Пекин усиливает свои угрожающие жесты в отношении Тайваня, поэтому министр обороны США Ллойд Остин уже говорит о «генеральной репетиции» военного вмешательства.

Бербок неоднократно заявляла в интервью, что она хочет занять более жёсткую позицию по отношению к «авторитарным режимам в Москве и Пекине». Однако легче сказать, чем сделать, подчёркивает издание. Даже «ценностно-ориентированная» внешняя политика не может избежать взвешивания экономических и политических интересов. Можно было бы получить хороший выигрыш, если бы новый министр иностранных дел вместе со своими европейскими коллегами и партнёрами, наконец, смогла бы выработать общую стратегию по отношению к крупным державам, заключает Handelsblatt.