Marseille News: Индия и Россия — в союзе с врагами друг друга, но всё-таки идут на сближение

Индия развивает отношения с США, а Россия — с Китаем, с которым у Индии давний приграничный спор. Однако, как отмечает автор статьи в Marseille News, это не мешает Москве и Нью-Дели иметь близкие отношения и укреплять сотрудничество. Больше того, с начала пандемии у российского президента Путина будет вторая зарубежная поездка, и она — на саммит в Индию.

В обычное время никто бы и не придал значения визиту Владимира Путина в Нью-Дели, пишет Marseille News, расценили бы его как обычный двусторонний саммит двух партнёров, которые пытаются диверсифицировать свои отношения и расширить их с области обороны на торговлю и инвестиции. Но, как отмечает автор статьи, два события изменили ход игры и сделали Россию важным игроком в Южной Азии. Во-первых, это зашедшие в тупик военные действия между Китаем и Индией, а во-вторых, резкий вывод войск НАТО из Афганистана.

Парадокс, но конфликт Индии и Китая одновременно приблизил Индию и к России, и к США. Индия и информирует Россию по динамике конфликта, и обеспечивает себе поставки российских вооружений. Но при этом Россия занимает в этом противостоянии нейтральную позицию, считая этот спор сугубо двусторонним. Индия, со своей стороны, принимает участие во всех доступных ей многосторонних форумах, а там никогда не поднимается вопрос о приграничном конфликте между Индией и Китаем.

При этом Индии удалось убедить Москву в том, что её отношения с США не сказываются на отношениях с Россией, что Индия ведёт независимую политику, несмотря на существование такого формата, как Четырёхсторонний диалог по безопасности. А российские дипломаты сами уверяют, что в отношениях России и Индии нет разлада, что продемонстрирует как раз визит Путина.

Автор статьи отмечает, что Россия стоит во главе архитектуры безопасности в Евразии, и её влияние теперь распространяется и на Афганистан. Москва пытается восполнить вакуум безопасности, который получился, когда ушли американцы. Её главная цель — обеспечить безопасность в регионе и удостовериться, что он не превратится в рассадник терроризма. Она ставит себя на место посредника между враждующими фракциями в Афганистане и между новыми властями и международным сообществом. Москва организовала новый формат переговоров, «расширенную тройку», она имеет влияние на региональных лидеров, она содействовала тому, чтобы международное сообщество отправило срочную гуманитарную и экономическую помощь Афганистану.

Но при этом у России множество опасений в отношении развития ситуации в Афганистане. Ей нужны союзники в регионе. И автор статьи называет среди них Индию и Иран, которые должны уравновесить влияние Пакистана на Афганистан.

У Нью-Дели и Москвы схожие взгляды на формирование правительства в Афганистане, на борьбу с террористами, на противодействие радикализации, кризис с беженцами и борьбу с наркотрафиком. Они могут сотрудничать в доставке афганскому народу гуманитарной помощи, которую там очень ждут.

Но при этом Москву беспокоит укрепление отношений между Индией и США в сфере безопасности и обороны. Индия, в свою очередь, переживает по поводу возможного создания квазивоенного союза России и Китая. Москва и Индия хотели бы, чтобы нынешний статус-кво у противоположной стороны сохранился, чтобы она продолжала вести независимую политику.

Индия и Россия парадоксальным образом связаны каждая с врагом другой, но при этом сами остаются близкими друзьями. Автор статьи считает вызовом для обеих стран поддерживать такое равновесие. По его словам, воинственность администрации Байдена вполне способна укрепить альянс России и Китая. А он придаст Китаю сил и усилит полярность мировой политики. Из-за этого, соответственно, у многостороннего подхода будет меньше шансов. Но многополярный мир выгоднее России и Индии, тогда как биполярный — США и Китаю.

Так что нынешний саммит даст новые возможности для развития отношений России и Индии. Ожидается, что они заключат договоры по обороне, обсудят соглашение о свободной торговле между Евразийским союзом и Индией и другие вопросы. Автор статьи в Marseille News отмечает, что с начала пандемии Путин лишь второй раз едет в другую страну на двустороннюю встречу, что говорит о том, какой приоритет Москва отдаёт Индии в своей внешней политике.