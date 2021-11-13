WSJ: Facebook пытается замолчать информацию о разжигающих ненависть материалах на своих ресурсах в Индии

Компания Facebook игнорирует результаты независимого отчёта о материалах на своих ресурсах в Индии, пишет The Wall Street Journal. По словам представителей ряда правозащитных индийских организаций, Facebook убрал из отчёта и не удалил со своих серверов множество материалов, помеченных как «опасные».

Facebook пытается заглушить независимый отчёт, расследующий разжигание ненависти на ресурсах компании в Индии, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на данные нескольких организаций по защите прав человека.

Как отмечает издание, отчёт был инициативой самой компании: для его проведения Facebook уполномочил одну американскую юридическую компанию. Индийские правозащитные организации предоставили ей сотни примеров разжигающих ненависть материалов, а также предложили свои способы решения проблемы. Теперь же представители правозащитников заявляют, что в Facebook сильно урезали отчёт и затягивают весь процесс, который длится уже более года.

По словам Ратика Асокана, сотрудника одной из организаций, предоставлявших материалы для отчёта, Facebook внёс свои коррективы в расследование: в частности, компания сменила определение материалов с разжиганием ненависти, сводя на нет независимый характер отчёта. Асокан утверждает, что Facebook убрал из отчёта большую часть материалов, которые его организация сочла опасными: к примеру, посты, содержащие сравнения мусульман с саранчой, а также материалы с призывом вооружаться против мусульман.

Пресс-секретарь Facebook Энди Стоун, в свою очередь, заявил, что Facebook не вмешивается в создание отчёта, а также удаляет все материалы, отмеченные правозащитными организациями как «опасные». The Wall Street Journal напоминает, что в сентябре 2020 года вице-президент Facebook Ник Клегг заявлял, что нанятая для составления отчёта юридическая компания Foley Hoag будет иметь полную независимость.

При этом представительница ещё одной индийской правозащитной организации Ритумбра Манувье утверждает, что большая часть отмеченного организацией материала так и не была удалена с Facebook: в том числе видео с 40 млн просмотров, в котором содержится призыв к искоренению ислама. Манувье также утверждает, что представители Foley Hoag требовали доказательств, что те или иные материалы наносят вред. По мнению эксперта Диа Кайали, Facebook не сдержал обещания Ника Клегга о том, что отчёт будет носить независимый характер.