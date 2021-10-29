NYT: смена названия поможет Facebook дистанцироваться от обвинений в разжигании ненависти

Компания Facebook объявила о смене своего названия — отныне она будет называться Meta, сообщает The New York Times. По мнению издания, переименование может помочь компании дистанцироваться от возникшей вокруг неё полемики по поводу того, как её социальные сети используются для распространения разжигающих ненависть высказываний и дезинформации.
За последние два десятилетия, когда Facebook активно набирал популярность, его логотип — белая буква F на синем фоне — стал одним из самых известных в мире, пишет The New York Times. Однако теперь у компании новый логотип.
ИТ-гигант, который оказался под огнём критики за распространение недостоверной информации и за прочие проблемы, сделал недвусмысленный шаг к полному обновлению, объявив о смене своего названия: отныне компания будет называться Meta.
Помимо изменения названия, был представлен также новый корпоративный логотип, оформленный в виде символа бесконечности. Соцсеть Facebook и другие платформы, такие как Instagram и WhatsApp, теперь будут действовать в рамках компании Meta.
Этот шаг, отмечает издание, даёт представление о том, как Марк Цукерберг планирует переориентировать свою компанию на следующий цифровой рубеж и двигаться к объединению разрозненных цифровых миров в нечто, называемое метавселенной.
В то же время переименование Facebook может помочь компании дистанцироваться от возникшей вокруг неё полемики по поводу того, как её социальные сети используются для распространения разжигающих ненависть высказываний и дезинформации.
Выбор времени для смены названия имеет двойное преимущество, считает The New York Times. В последние недели Facebook столкнулся с одними из самых тщательных проверок в своей истории. Законодатели и общественность раскритиковали его приложение Instagram за то, что оно негативно влияет на самооценку некоторых подростков. Кроме того, к компании возникли вопросы по поводу её роли в распространении дезинформации и разжигании беспорядков с помощью подстрекательского контента.
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