MSNBC: «угроза для демократии» — Элизабет Уоррен предложила разделить Facebook на части

Американский сенатор Элизабет Уоррен в интервью MSNBC заявила о том, что пришло время расколоть компанию Facebook на части. Она процитировала при этом слова Теодора Рузвельта, который в своё время сказал, что монополии следует раскалывать не только из экономических соображений, но и поскольку те «представляют собой реальную политическую угрозу для выживания демократии».

Я всего лишь в качестве примера хотел бы привести Facebook и их 9-миллиардную прибыль, а также их корпоративную ставку налога 13 процентов. Всё это, по-моему, отчасти согласуется с тем, что вы обсуждаете сейчас в плане экономики.



Мне также хотелось бы, чтобы вы ввели нас в курс того, как вы планируете призвать их к ответу. Вы однажды на программе The Beat заявили о планах расколоть этот ИТ-гигант. Мы сообщали о том, что ведомства администрации Байдена начали немного жёстче, чем раньше, действовать по отношению к этой компании.



Некоторые из кандидатов в президенты проявляли по этому вопросу немного более жёсткую или, по крайней мере, более скептичную позицию. Но какова ваша точка зрения на то, в каком направлении мы движемся и что ещё конгрессу и федеральному правительству следует предпринять — и предпринимать ли им вообще что-нибудь, — чтобы призвать ИТ-гиганта к ответу.



ЭЛИЗАБЕТ УОРРЕН, американский сенатор, член Демократической партии США: Единственный способ призвать их к ответу — расколоть компанию. Я понимаю, что кто-то скажет: может быть, их можно получше регулировать и привлечь побольше правоохранителей. Знаете, я не против этого. Однако этого просто недостаточно для выполнения данной работы.



Нам нужно их расколоть. Как мы их расколем? Возьмём пример с телефонной компанией. Вы же можете позвонить мне, а я могу позвонить вам, даже если у нас разные операторы телефонной связи.



У нас должна быть возможность сделать то же самое с нашими соцсетями: чтобы я могла позвонить вам, а вы могли позвонить мне. И как только мы сделаем так, чтобы это работало, и расколем их на части, то у вас будет десять компаний, предоставляющих услуги соцсетей, или 50 компаний, предоставляющих услуги соцсетей, которые будут конкурировать друг с другом за ведение с нами своего бизнеса.



Это означает, что у меня будет возможность выбрать одну компанию, которая скажет: знаете, я не буду продавать вашу информацию кому-то ещё. И конечная цель — сделать так, чтобы рынок работал лучше. Вторая конечная цель — лишить Facebook того огромнейшего влияния, которым сейчас обладает эта компания.



Подумайте, что всё это означает? А то, что Facebook собирает информацию из всех наших переписок и использует её ради собственной выгоды: в рекламных целях, для продажи её третьим лицам и, чёрт побери, для заигрывания с диктаторами по всему миру. Нам нужно это остановить.



Я хочу напомнить слова Теодора Рузвельта, который однажды сказал: причина, почему раскалывают крупные монополии, отчасти вызвана экономическими соображениями — желанием создать конкуренцию, однако отчасти и тем, что они представляют собой реальную политическую угрозу для выживания демократии. Пришло время расколоть Facebook.



Дата выхода в эфир 27 октября 2021 года.