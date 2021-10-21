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WPost: Трамп собрался «противостоять тирании ИТ-гигантов» с помощью своей собственной соцсети

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Экс-президент США Дональд Трамп объявил о создании своей собственной социальной сети под названием Truth Social, сообщает The Washington Post. Он пояснил, что эта платформа создаётся для того, чтобы «противостоять тирании ИТ-гигантов».
WPost: Трамп собрался «противостоять тирании ИТ-гигантов» с помощью своей собственной соцсети
Reuters
Удалённый из Twitter и Facebook бывший президент США Дональд Трамп вновь вознамерился создать онлайн-платформу, на которой он сможет легко общаться со своими сторонниками и с остальным миром, пишет The Washington Post.

Трамп объявил, что его компания Trump Media and Technology Group запускает новую соцсеть под названием Truth Social. Как сказал Трамп в своём заявлении, эта медиакомпания и платформа были созданы для того, чтобы «противостоять тирании ИТ-гигантов».

«Мы живём в мире, где «Талибан»* широко представлен в Twitter, а вашему любимому американскому президенту заткнули рот, — заявил он. — Это неприемлемо».

В среду вечером сайт был ненадолго доступен для публики, что позволило людям создавать учётные записи и закреплять за собой имена пользователей. Между тем в одном из аккаунтов пользователь под ником donaldjtrump опубликовал фотографию испражняющейся свиньи.

После 6 января, когда произошёл штурм Капитолия, компании Facebook и Twitter удалили Дональда Трампа со своих платформ. Консерваторы, в том числе многие члены конгресса США, давно, хотя и без достаточных оснований, пытаются доказать предвзятое отношение к ним популярных социальных сетей, говорится в статье.

После удаления из соцсетей Трамп запустил свой собственный блог, однако, как сообщали The Washington Post и другие СМИ, у этого сайта было мало читателей.
 
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. 
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источник
Washington Post США Северная Америка
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