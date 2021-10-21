MSNBC: большинство американцев не хотят возвращения Трампа — но и Байден им не по душе

Как показал последний опрос Квиннипиниакского университета, большинство американцев не хотели бы видеть Дональда Трампа кандидатом на следующих выборах президента, сообщает MSNBC. При этом цифры Джо Байдена тоже не радуют: его рейтинг одобрения не дотягивает и до 40%, отмечает телеканал.

Как показал последний опрос Квиннипиниакского университета, ни демократам, ни республиканцам радоваться нечему. Большинство американцев не в восторге от президента, не в восторге от республиканцев в конгрессе, не в восторге от демократов в конгрессе, а ещё не хотят, чтобы Дональд Трамп баллотировался в президенты в 2024 году, даже несмотря на то, что большинство республиканцев говорят, что поддерживают его.

Посмотрите на эти цифры, Питер Бейкер. 35 процентов опрошенных заявили, что хотят снова видеть Дональда Трампа кандидатом в президенты, а 58 процентов — напротив, не хотят. Разумеется, против очередной кандидатуры Трампа выступают в основном демократы и сторонники независимых кандидатов. Однако 78 процентов республиканцев желали бы увидеть бывшего президента снова в гонке. Итак, в настоящее время Дональд Трамп непопулярен среди большинства американцев, но цифры Джо Байдена по многим опросам также безрадостны. Его рейтинг одобрения составляет в этом опросе 37 процентов, в других — 38 процентов.

Таким образом, сегодня нет никого, кто бы главенствовал на политическом пейзаже. Однако республиканцы снова оказываются в таком непростом положении, когда — если верить этому опросу — большинство из них поддерживает парня, который вряд ли сможет победить. Не похоже, что большинство людей вообще хотят, чтобы он баллотировался.

ПИТЕР БЕЙКЕР, главный корреспондент The New York Times в Белом доме: Да, вот на какую цифру будет смотреть Дональд Трамп — 78 процентов республиканцев хотят, чтобы он баллотировался. Его целевая аудитория не демократы или сторонники независимых кандидатов, в фокусе его внимания исключительно внутренние цифры по республиканцам. Теперь он станет направо и налево повторять: «Смотрите, я всё ещё главная доминирующая сила в партии». И в настоящее время это действительно так. Если бы соревнование за право стать кандидатом от партии происходило сегодня, он бы одержал победу.

Я не уверен, что он действительно будет баллотироваться в президенты. Мне кажется, он хочет, чтобы мы думали, что он будет баллотироваться, пока он не примет окончательного решения, поскольку это, очевидно, будет держать его наплаву, привлекать к нему внимание, обеспечивать приток денег в его политические организации. Мне кажется, сейчас ещё слишком рано для понимания, действительно ли он выставит свою кандидатуру. Но пока он находится в таком положении, как сегодня — то есть главенствует на поле — политики следующего поколения, молодые республиканские лидеры, кто бы они ни были, сталкиваются с большими сложностями, пытаясь найти пространство для роста и развития, всегда столь нужного партии, движущейся в сторону следующего поколения.

Дата выхода в эфир 20 октября 2021 года.