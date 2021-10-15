CNN: «Трамп и Нетаньяху ошиблись» — Израиль смягчил свою позицию по иранской ядерной сделке

Израиль, который ранее активно выступал против возобновления иранской ядерной сделки, смягчил свою позицию, допустив, что он готов вернуться к этому соглашению, передаёт CNN. Вместе с тем, как отмечает канал, новое израильское руководство хочет иметь под рукой план Б на случай, если переговоры всё же не дадут желаемых результатов.

Израиль смягчил свою позицию по противодействию возобновлению иранской ядерной сделки. Ранее Тегеран начал наращивать свой ядерный потенциал после того, как Дональд Трамп вышел из этого соглашения. Президент Байден хочет вернуть эту сделку и, возможно, в этом начинании его поддержит новое руководство Израиля. Подробнее нам расскажет корреспондент CNN Хадас Голд.

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждал, что он лично убедил бывшего президента Дональда Трампа выйти из иранской ядерной сделки.

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Если честно, важнее всего — это выйти из этой ужасной ядерной сделки с Ираном.

Однако теперь новое руководство Израиля изменило свою риторику, в то время как администрация Байдена всё же надеется вернуть это соглашение. При этом даже американцы считают, что работа здесь предстоит невероятно тяжёлая.

Премьер-министр Нафтали Беннет предупредил, что спустя три года после выхода США из сделки Иран подобрался к созданию ядерной бомбы ближе, чем когда-либо в истории.

НАФТАЛИ БЕННЕТ, премьер-министр Израиля: К сожалению, за последние три года иранцы совершили серьёзный скачок в плане потенциала по обогащению урана. Иранская ядерная программа находится на своём самом продвинутом этапе за всю историю.

Сейчас Иран обогащает уран до уровня 60 процентов, в то время как его запасы обогащённого урана от месяца к месяцу растут. Широкая общественность роптала по этому поводу, однако теперь источники в аппарате премьер-министра говорят об этом совершенно открыто: склонив Трампа к выходу из сделки и не составив перед этим тщательного плана дальнейших действий, Нетаньяху допустил ошибку.

Подобная риторика разительно отличается от его же высказываний в 2015 году.

НАФТАЛИ БЕННЕТ: Эта сделка — это наихудший из тех сценариев, которые мы могли предвидеть.

Особенно если сравнить их с тем, что он говорил на этой неделе.

НАФТАЛИ БЕННЕТ: Мы сидим и ждём решения Тегерана касательно того, возвращаться или не возвращаться к столу переговоров в Вене.

Министр обороны Израиля Бени Ганц выразился ещё более откровенно, заявив в интервью с журналом Foreign Policy, что Израиль готов одобрить заключённую при участии США сделку. Тем не менее он уточнил, что хотел бы увидеть план Б на случай провала переговоров, добавив, что Тель-Авив оставляет за собой право прибегнуть к военной силе.

С похожим заявлением на этой неделе в Вашингтоне выступил министр иностранных дел Яир Лапид.

ЯИР ЛАПИД, глава МИД Израиля: Мы не исключаем никаких вариантов, если дипломатия ни к чему не приведёт.

Бряцание оружием осталось позади, притом что правительство Израиля изменило свою риторику по иранской ядерной сделке, ясно дав понять: они считают, что Трамп и Нетаньяху ошиблись.

Хадас Голд, CNN, Иерусалим.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 15 октября 2021 года.