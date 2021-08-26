WT: израильский премьер пообещал уговорить Байдена окончательно отказаться от ядерной сделки с Ираном

Новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт во время своего визита в Белый дом на этой неделе намерен призвать Джо Байдена занять более жёсткую позицию по Ирану, пишет WT. В частности, Беннет пообещал надавить на президента США, чтобы тот прекратил попытки возродить иранскую ядерную сделку времён Обамы. Как отмечает издание, эти разногласия рискуют омрачить встречу двух лидеров, цель которой — продемонстрировать единство и укрепить связи США и Израиля.

Израиль остаётся ближайшим союзником Америки на Ближнем Востоке, но, вероятно, в ходе первого визита премьер-министра Нафтали Беннетта в Белый дом в четверг между странами возникнут разногласия, пишет The Washington Times. Беннетт, придерживающийся крайне правых взглядов, заявил, что будет призывать Байдена занять гораздо более жёсткую позицию по отношению к Ирану — заклятому врагу Израиля, сообщает издание. Хотя представители администрации Байдена утверждают, что предстоящая встреча продемонстрирует единство США и Израиля, Беннетт уже попал на первые полосы газет, пообещав надавить на президента США, чтобы он прекратил попытки возродить иранскую ядерную сделку времён Обамы.

«Я скажу президенту Байдену, что пришло время остановить иранцев ... не давать им спасательный круг в виде возобновления просроченной ядерной сделки», — заявил глава Израиля на заседании кабинета министров в воскресенье в Иерусалиме. Как напоминает WT, президент Трамп вывел США из соглашения с Ираном в 2018 году, однако Байден провёл последние шесть месяцев, пытаясь возродить её, несмотря на то, что иранские лидеры отказываются напрямую разговаривать с американскими дипломатами.

Двухдневный визит премьер-министра в Вашингтон также будет включать обсуждения других вопросов. В среду он встретился с министром обороны Ллойдом Остином и государственным секретарём Энтони Блинкеном. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам на прошлой неделе, что визит Беннета «укрепит устойчивое партнёрство между Соединёнными Штатами и Израилем, отразит глубокие связи между нашими правительствами и нашим народом и подчеркнёт непоколебимую приверженность Соединённых Штатов безопасности Израиля». Однако до какой степени двое лидеров проявят единство в отношении политики Ирана, ещё предстоит выяснить, замечает газета.

В своём выступлении в воскресенье Беннетт предупредил, что Иран «продвигается в вопросе обогащения урана», и заявил, что намерен представить Байдену план по сдерживанию иранцев «как в ядерной сфере, так и в отношении региональной агрессии». При этом представители администрации Байдена пока не выказывали признаков отказа от возобновления ядерной сделки с Ираном, хотя их усилия застопорились этим летом, столкнувшись с жёсткой риторикой , нового лидера Ирана Ибрахима Раиси. Раиси, в частности, пообещал бороться с «тираническими санкциями», Вашингтона, введёнными после выхода администрации Трампа из ядерной сделки в 2018 г. Как подчёркивает издание, по вопросу ядерной сделки с Ираном Беннетт занял позицию, аналогичную позиции своего предшественника Биньямина Нетаньяху.

Несмотря на их различные политические позиции и резко различающееся личное прошлое, ожидается, что Байден и Беннетт будут публично хвалить друг друга, пишет газета. Двое лидеров, вероятно, продемонстрируют единство в отношении будущего Соглашений Авраама, заключённых при содействии администрации Дональда Трампа, которая стремилась установить мир на Ближнем Востоке, отодвинув израильско-палестинскую напряжённость на задний план и добиваясь дипломатической нормализации отношений между Израилем и крупными арабскими державами. Заключённые соглашения ослабили региональную вражду и изоляцию единственного еврейского государства на Ближнем Востоке. Объединённые Арабские Эмираты, Судан, Бахрейн и Марокко были первыми арабскими странами за последние десятилетия, признавшими существование Израиля и установившими дипломатические отношения и нормальные торговые и туристические связи с ним.

Саудовская Аравия входит в число арабских держав, которые ещё не присоединились к соглашениям, напоминает издание. В этой связи, по словам источников газеты в сфере национальной безопасности, Байден и Беннетт могут объединиться ради расширения соглашения как способа сгладить арабо-израильскую напряжённость, которая резко возросла после 11-дневной израильско-палестинской войны в мае.

Меду тем, напряжённость в отношениях между Израилем и ХАМАСом угрожает сорвать усилия по расширению соглашений, не говоря уже о попытках администрации Байдена напрямую добиваться израильско-палестинского мира, полагает WT.