Telegraph: в Израиле заявили о близости Ирана к точке «невозврата» в вопросе создания ядерной бомбы

Иранские власти «очень близки» к точке невозврата в своих попытках создать ядерную бомбу, заявил в интервью The Daily Telegraph неназванный высокопоставленный чиновник Израиля. Он также добавил, что Тегеран на это воодушевило бездействие мирового сообщества, в том числе Великобритании.

По его мнению, Иран воодушевился бездействием Великобритании и других мировых стран.



В интервью The Telegraph израильский чиновник, который занимается наблюдением за деятельностью Ирана, заявил: тот факт, что Тегеран чувствует себя достаточно уверенно, чтобы устраивать у побережья Омана атаку беспилотников на торговое судно, демонстрирует, что «они не ощущают реальной международной критики или угрозы».



Это заявление прозвучало на фоне того, как Пентагон заявил, что беспилотник, стоящий за атакой на корабль Mercer Street, в результате которой погиб британский охранник, был разработан и произведён Ираном. Министерство иностранных дел Ирана назвало утверждения о том, что Тегеран несёт ответственность за данное нападение, «безосновательными».



Общаясь с изданием The Daily Telegraph на условиях анонимности, высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Иран сейчас «чрезвычайно близок» к получению достаточного количества расщепляющегося материала для создания ядерной бомбы, а международное сообщество при этом «ничего не делает», поскольку оно сосредоточено на попытках провести переговоры по восстановлению соглашения со Тегераном.



«Международное сообщество, включая Великобританию, должно изменить парадигму и понять, что мы очень близки к точке, когда возврата не будет, и приложить все возможные усилия, чтобы остановить прогресс Ирана в ядерной сфере», — заявил израильский чиновник.



Он также добавил, что у международного сообщества есть много инструментов, чтобы «бросить вызов» Тегерану. По его словам, таким инструментом, например, может стать строгое соблюдение режима экономических санкций в отношении этой страны.



«Так много можно сделать, но ещё не делается, — заявил израильский чиновник. — Это нас очень беспокоит. И тот факт, что Иран чувствует себя настолько уверенно, что атакует корабли так, как он это сделал, просто демонстрирует вам, что они не чувствуют настоящей международной критики или угрозы».