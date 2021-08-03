CNN: заявления нового президента Ирана обещают Вашингтону много проблем

Приход к власти в Иране президента Ибрахима Раиси может резко усложнить ситуацию для администрации Байдена, сообщает CNN. Раиси является сторонником жёсткой линии: он провозгласил, что Тегеран будет очень динамичен и активен в своей внешней политике и не будет полагаться на переговоры с иностранными державами.

В Иране намечается новая эра: к власти приходит новый президент посреди нового кризиса отношений иранского режима со странами Запада по поводу атаки дрона на нефтяной танкер на прошлой неделе, в которой обвинили Тегеран. Наш корреспондент Фред Пляйтген присоединятся к нам из Тегерана. Фред, это значит, что в Иране на всех уровнях власти закрепятся сторонники жёсткой линии? Это запоминающийся момент.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, корреспондент CNN: Безусловно, это будет трудный момент. Как вы и сказали, Иран ждут большие перемены как во внутренней, так и во внешней политике. Для администрации Байдена ситуация может значительно усложниться — не только в отношениях с Ираном, но и со всем Ближним Востоком. За этим будет интересно наблюдать, поскольку сегодня мы видели, как Верховный лидер Ирана утвердил Ибрахима Раиси в качестве нового президента и вскоре после этого Раиси в своей речи заявил, что иранцы не хотят полагаться на переговоры с иностранными державами, в первую очередь, естественно, имея в виду США.

В Тегеране уже заявили о намерении остаться в косвенных переговорах и пытаться возродить иранскую ядерную сделку, однако в отношении внешней политики Ибрахим Раиси заявил, что Иран будет очень динамичен и активен (очевидно, что на Ближнем Востоке, в таких странах, как Ирак, Сирия, и других) и это предвещает множество проблем для администрации Байдена.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 03 августа 2021 года.