Le Monde: молодёжь против аятолл — теократический режим Ирана переживает кризис легитимности

Больше половины иранцев, многим из которых не исполнилось 30 лет, бойкотировали прошедшие недавно выборы президента, где единственным реальным кандидатом был ставленник верховного лидера страны, пишет обозреватель Ален Франшон на страницах Le Monde. Таким образом, 42-летний режим переживает кризис легитимности на фоне тяжёлой экономической ситуации, и для сохранения власти в руках ультраконсерваторов нового президента, разделяющего господствующую идеологию, готовят стать преемником верховного лидера.

В начале августа, когда Тегеран накроет жара, Ибрагим Раиси в чёрном тюрбане потомка пророка Муххамеда приступит к исполнению обязанностей президента Ирана, рассказывает обозреватель Le Monde Ален Франшон. На плечи этого 60-летнего аятоллы уже долгое время возложен груз особенно непопулярного сейчас режима: исламская республика переживает глубокий кризис легитимности политической власти.

Как отмечает американский политолог Карим Саджадпур на сайте ближневосточного Центра Карнеги, 18 июня в Иране прошли не «выборы» президента, а его «отбор». Единственным серьёзным кандидатом, допущенным до списков, был Раиси, назначенный своим духовным учителем и покровителем, 82-летним верховным лидером теократической страны Али Хаменеи. В этом случае все эксперты сходятся во мнении, что, продвигая Раиси на место главы правительства, настоящий правитель Ирана на самом деле готовит своего собственного преемника, который займёт потом самый высокий пост.

Франшон напоминает, что Аятолла Хаменеи находится у руля с 1989 года и хочет убедиться, что в этот сложный исторический момент исламская республика останется в руках ультраконсерваторов. Вскоре Иран должен подписать в Вене документ о возвращении США в качестве одного из участников договора по ограничению ядерной программы Тегерана. В то же время на фоне бедственной экономической ситуации Иран с трудом борется с пандемией COVID-19: именно здесь сложилась самая катастрофическая ситуация с вирусом во всём регионе. Наконец, вместе с Хаменеи уйдёт поколение руководителей страны, которые были отцами — основателями исламской республики, поэтому возникла необходимость гарантировать преемственность власти.

Выбор нового президента не положил конец конфликтам между различными группами иранской номенклатуры, объясняет специалист по этой стране Бернар Уркад в своей статье от 17 июня на сайте Orient XXI. В то же время лагерь ультраконсерваторов с верховным лидером, преданной ему частью священнослужителей, Корпусом стражей исламской революции и присвоенной ими экономической системой сейчас контролируют все центры власти: президента, юриспруденцию и парламент. Однако такое «закручивание гаек» сталкивается с большим политическим риском. Так, 18 июня более половины иранцев не участвовали в голосовании — это стало беспрецедентным случаем при режиме, который для подтверждения своей легитимности всегда хвастался высокой явкой избирателей. Исключение системой всех серьёзных кандидатов-реформаторов привело к созданию в соцсетях «кампании по бойкоту», которая, как указывает автор статьи, стала реальным победителем на выборах. Итальянский политолог Аннализа Пертегелла говорит о «вотуме недоверия» и о том, что большая часть иранцев не поддерживает правящую элиту.

«Между двумя Иранами увеличивается пропасть», — считает обозреватель Le Monde. С одной стороны — молодое население (половине жителей Ирана не исполнилось 30 лет), которое надеется вести образ жизни западного среднего класса. С другой стороны — элита в тюрбанах или военной форме стражей, которая на казённом языке с обилием исламо-революционных штампов повторяет в пустоту воинственные призывы.

По мнению Карима Саджадпура, «систему нельзя реформировать через голосование», потому что она «слишком жестокая, чтобы рухнуть»: когда за последнее десятилетие ей трижды приходилось применять оружие для усмирения толпы, жертв считали сотнями или даже тысячами. Режим не пошатнули ни противозаконные санкции Дональда Трампа в 2018 году, ни политика притеснения со стороны Израиля. Разорив Иран и его жителей, Трамп только подорвал веру в реформаторов, чьим воплощением стал президент Хасан Рухани, обещавший экономическое возрождение страны. Раиси станет президентом в тот момент, когда рост цен на нефть немного поправил ситуацию с государственными финансами, а если переговоры в Вене пройдут успешно, он также сможет воспользоваться снятием американских санкций.

В июле 2015 года, на следующий день после подписания первого договора по ядерному арсеналу, Хаменеи отказался от какой-либо возможности сотрудничества с Соединёнными Штатами: в Иране более-менее приветствуются только европейские инвесторы. Новый президент придерживается такой же позиции и не намерен вести экономический или политический диалог с Вашингтоном. Выходец из бедного и очень религиозного окружения, изучавший теологию и право, Ибрагим Раиси воплощает самую явную идеологическую составляющую глубинного смысла режима. Он заявил, что его преследуют мысли о скрытой угрозе — «западной культурной агрессии». Когда Раиси был прокурором, по его приказу в 1988 году расстреляли тысячи оппозиционеров.

Новый президент не собирается ничего менять во внешней политике Ирана, в его арсенале баллистических ракет или сети ополченцев в арабских странах. Его политику будут оценивать по экономическим решениям: как напоминает Бернар Уркад, в этой сфере у него уже имеется опыт. Ранее Раиси боролся против коррупции и при посредничестве религиозного фонда является председателем одного из конгломератов исламской республики. И возможно, что в будущем именно он станет третьим верховным лидером теократического государства, пишет Ален Франшон в конце своей статьи для Le Monde.