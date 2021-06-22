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Euronews: избранный президент Ирана призвал США и ЕС выполнить обещания и снять все санкции
США должны снять все санкции с Ирана, как предусматривалось всеобъемлющим планом действий, а Европа должна придерживаться своих обязательств и не поддаваться давлению Вашингтона. Такое заявление сделал в ходе своей первой пресс-конференции избранный президент Ирана Ибрагим Раиси, отвечая на вопрос корреспондента Euronews.

Избранный президент Ирана Ибрагим Раиси провёл в Тегеране первую пресс-конференцию. В августе он сменит на президентском посту Хасана Рухани, которого ранее жёстко критиковал. Ряд прозвучавших вопросов касался возможной смены внешнеполитического курса страны. 

АННЕЛИЗ БОРЖЕС, корреспондент Euronews: Насколько важно для вашей администрации восстановить всеобъемлющий план действий, и что бы вы сказали США и европейским странам?

ИБРАГИМ РАИСИ, избранный президент Ирана: Америка и европейские страны должны подумать о том, как они действовали в отношении плана. Америка его нарушила, а европейцы не сдержали своих обещаний. Я заявляю Соединённым Штатам: согласно плану, вы были обязаны отменить все санкции, но вы этого не сделали. Вернитесь и выполните свои обязательства. А обращаясь к европейцам, скажу: не поддавайтесь давлению и внешней политике США. Выполняйте свои обязательства по плану действий. 

Раиси был избран президентом страны в пятницу, получив почти 62 процента голосов пришедших на выборы избирателей. Явка составила почти 49 процентов. 

Дата выхода в эфир 21 июня 2021 года. 

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Euronews Франция Европа
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