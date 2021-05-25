Guardian: МАГАТЭ и Иран продлили договорённость о мониторинге на ядерных объектах на месяц

Иран и Международное агентство по атомной энергии договорились продлить мониторинг на ядерных объектах страны до 24 июня, передаёт The Guardian. Как отмечает издание, продление мониторинга на месяц означает, что иранские переговорщики считают возможным успех на переговорах по отмене американских санкций против Ирана и возвращению к ядерной сделки в течение месяца.

Тегеран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились о продлении временной технической договорённости о мониторинге на ядерных объектах страны до 24 июня, сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, ранее председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф объявил, что 22 мая истёк срок временного трехмесячного соглашения о мониторинге ядерных объектов, подразумевая, что заключение новых договорённостей может и не состояться.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, данные собранные инспекторами за последние три месяца не будут уничтожены и продолжат храниться агентством. Кроме того, работа по верификации и мониторингу продолжится в прежнем виде ещё один месяц.

Тем не менее Гросси отметил, что нет никаких гарантий, что сторонам удастся договориться, чтобы мониторинг продолжился после истечения срока 24 июня, когда в Иране пройдут президентские выборы.

Тот факт, что Тегерану и МАГАТЭ удалось прийти к соглашению, полагает The Guardian, означает, что на этой неделе в Вене могут возобновиться переговоры о снятии американских санкций с Ирана и возвращении к соблюдению условий ядерной сделки. В случае если бы сторонам не удалось договориться, США, вероятно, отказались бы продолжать переговоры.

В связи с предстоящими в Иране выборами президента в стране развернулась борьба за власть. Одной из важнейший тем в рамках предвыборной гонки остаётся вопрос относительно того, насколько далеко следует зайти в поиске компромисса с США, чтобы добиться отмены экономических санкций. При этом продление мониторинга на месяц, как предполагает The Guardian, означает, что иранские переговорщики считают возможным заключение соглашения в течение месяца.