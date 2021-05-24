Standard: МАГАТЭ больше не получает снимки с ядерных установок Ирана

Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ больше не будет получать снимки с иранских атомных установок. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель правительства в Тегеране. Как поясняет австрийская газета Der Standard, причина в том, что срок действующего соглашения между Ираном и МАГАТЭ истёк, а нового договора пока не предвидится.

Срок соглашения между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) истёк, однако глава агентства хочет продолжить переговоры с Тегераном, сообщает австрийская газета Der Standard.

По замечанию издания, на пути к возобновлению международного ядерного соглашения с Ираном сейчас возникли новые препятствия. В частности, истёк срок договора страны с МАГАТЭ о наблюдении за определёнными аспектами деятельности Ирана в сфере атомной энергетики. При этом другого соглашения, которое могло бы стать продолжением завершившегося, пока не предвидится. Спикер парламента Ирана в воскресенье заявил, что МАГАТЭ с этого момента больше не будет получать доступ к снимкам, сделанным на атомных установках страны.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведёт с исламской республикой переговоры о продлении трёхмесячного соглашения. Эта ситуация, как отмечает австрийская газета, может повлиять на переговоры между правительством в Тегеране и шестью странами, подписавшими ядерное соглашение.

Как напоминает Der Standard, соглашение, заключённое в 2015 году, сейчас находится на грани краха после того, как США при бывшем президенте Дональде Трампе в 2018 году в одностороннем порядке снова ввели санкции против Ирана, а Иран в ответ постепенно сократил свои обязательства.

Преемник Трампа Джо Байден дал понять, что заинтересован в том, чтобы снова присоединиться к ядерному соглашению, однако он ожидает, что Иран снова будет выполнять свои обязательства, заключает австрийская газета Der Standard.