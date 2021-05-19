SRF: в палестинско-израильском конфликте появился новый игрок

В ближневосточном конфликте появился новый участник, а именно Ливан, сообщает SRF. По данным израильтян, оттуда в их сторону были запущены ракеты, которые, правда, не смогли достичь своей цели. До этого исламо-шиитская «Хезболла» открыто угрожала вмешательством в ход боевых действий. «Ваша борьба — это наша борьба», заявил один из её лидеров палестинским союзникам.

А теперь о загранице. Конфликт на Ближнем Востоке всё сильнее превращается в борьбу на несколько фронтов. По данным израильтян, из Ливана в сторону Израиля были запущены ракеты. Все международные попытки посредничества пока что не удались. Ситуация крайне взрывоопасна.

Радикально-исламистский ХАМАС продолжает обстреливать Израиль. Израиль в свою очередь отвечает на это авиаударами по сектору Газа. Там утверждают, что они направлены против командиров ХАМАС и террористических целей, но они также уничтожают центральные элементы инфраструктуры. Тяжелораненым трудно попасть в больницы, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Прямая конфронтация сегодня произошла на контрольно-пропускных пунктах между Иерусалимом и Западным берегом реки Иордан. В перестрелке был убит один человек, больше десятка были ранены. Причиной стало то, что радикально-исламистские группировки призвали к «дню гнева».

Напряжённость возникла и на границе с Ливаном. По информации Израиля, оттуда ночью было запущено шесть ракет, которые, однако, не достигли своей цели. Боеспособная исламо-шиитская «Хезболла», поддерживающая тесные связи с Ираном, только вчера открыто угрожала вмешательством в конфликт.

ХАШЕМ САФИ АЛЬ-ДИН, глава исполнительного совет «Хезболлы»: Братья из палестинского сопротивления. Мы ведём общую борьбу. На одном фронте. И у нас общая цель. Ваша борьба — это наша борьба.

Израиль сейчас продолжает наносить удары по так называемым террористическим целям и собирается и дальше придерживаться этого курса.

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ, премьер-министр Израиля: Мы сделаем всё необходимое, чтобы восстановить покой и безопасность людей в Израиле.

Пока что этого покоя не видно. Международные попытки посредничества несмотря на все усилия ни к чему не привели.

Дата выхода в эфир 18 мая 2021 года.