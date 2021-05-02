Bloomberg: «устойчивый прогресс» в Вене — Иран заявил о частичном снятии санкций из-за ядерной программы

Участники переговоров, направленных на возрождение ядерной сделки, договорились о смягчении экономических санкций против Ирана, сообщает Bloomberg с ссылкой на заявление замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Однако, по его словам, дискуссии о полном снятии санкций ещё продолжаются. Он подчеркнул, что переговоры в настоящий момент «достигли определённого уровня зрелости».

Стороны переговоров по ядерной сделке в Вене договорились о снятии ряда экономических санкций в отношении Ирана. Это могло бы придать новый импульс переговорам, направленным на восстановление исторического соглашения, пишет Bloomberg.

Во время интервью журналистам заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что индивидуальные санкции и санкции в отношении энергетического, финансового и банковского секторов Ирана на основании достигнутых соглашений должны быть сняты, добавив, что переговоры о снятии санкций с других физических лиц, которые «всё ещё по разным причинам находятся в этих списках» продолжаются.

Он не сообщил дополнительных подробностей, и американские официальные лица, присутствовавшие на переговорах в Вене, не сразу прокомментировали заявление Аракчи. США не ведут прямых переговоров с Ираном, но участвуют в дискуссиях с другими участниками СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий).

Европейский дипломат высказался более осторожно, заявив, что для достижения соглашения ещё многое предстоит сделать, а времени осталось мало. Он отметил, что европейцы надеялись на достижение большего прогресса за последнюю неделю, и что стороны так и не достигли понимания по самым важным пунктам. Дипломат попросил не указывать его имени из-за деликатности вопроса.

«Переговоры достигли определённого уровня зрелости как по спорным вопросам, так и по пунктам, в отношении которых существует согласие», — подчеркнул Аракчи. До сих пор стороны не достигли соглашения об исключении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций США.

«Пятёрка» стран-участниц СВПД, включая Великобританию, Германию, Францию, Россию и Китай, при участии Европейского союза работают над возрождением исторического соглашение, от которого бывший президент США Дональд Трамп отказался в 2018 году. Главной целью переговоров в Вене является достижение консенсуса в отношении снятия американских санкций с Ирана.

Иран настаивает на снятии всех санкций, введённых администрацией Трампа в отношении Ирана, а не только тех, которые подпадают под условия ядерной сделки.

Аракчи добавил, что делегаты также работают над деталями текста документа, который официально закрепит возвращение США и полное соблюдение Ираном первоначального соглашения, заключённого с целью ограничения ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций.

В субботу утром постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что, хотя «ещё рано впадать в эйфорию», на переговорах был отмечен «устойчивый прогресс». Он добавил, что совместная комиссия по СВПД планирует собраться вновь седьмого мая.

Ульянов отметил, что стороны стремятся «к успешному завершению переговоров недели через три». Он пояснил, что «22 мая заканчивается срок действия временной договорённости между Ираном и МАГАТЭ, которая обеспечивает приемлемый уровень верификации со стороны МАГАТЭ», передаёт Bloomberg.