SZ: от сделки «ничего не останется» — Иран грозит ограничить доступ МАГАТЭ к ядерным объектам

Иран объявил о намерении ограничить доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии к ядерным объектам с 23 февраля, сообщает Süddeutsche Zeitung. В случае реализации Ираном этого решения МАГАТЭ не сможет осуществлять беспрепятственный контроль, и тогда «от сделки фактически ничего не останется». Как утверждает издание, Рухани всё ещё надеется на смягчение курса США в отношении исламской республики, чтобы «спасти как ядерную сделку, так и его страну от экономического коллапса».

После нового обострения конфликта ядерная сделка с Ираном становится «всё более шаткой». Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со штаб-квартирой в Вене о прекращении осуществления добровольных мер прозрачности в рамках СВПД с 23 февраля, о чём во вторник вечером объявило МАГАТЭ, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Тегеран также объявил, что страна больше не будет придерживаться так называемого Дополнительного протокола, позволяющего инспекторам МАГАТЭ наносить в страну внеплановые визиты. Заявление Ирана, вероятно, будет означать, что МАГАТЭ будет иметь доступ к меньшему количеству ядерных объектов и, возможно, не сможет осуществлять беспрепятственный контроль, как это было ранее. Без неограниченного доступа к объектам «от сделки фактически ничего не останется», отмечает газета.

В понедельник Тегеран уже пригрозил МАГАТЭ значительными ограничениями инспекций в случае, если к концу месяца в споре с США не произойдёт прорыв. Ядерная сделка 2015 года, заключение которой когда-то обозначалось как «исторический прорыв», должна удерживать Иран от создания ядерной бомбы. После того как США при Трампе вышли из сделки, согласование которой потребовало множество усилий всех сторон, с мая 2019 года Иран также начал постепенно отказываться от исполнения технических требований договора.

В частности, Иран начал повышать уровень обогащения урана, занялся производством металлического урана и теперь работает с более быстрыми центрифугами. Кроме того, теперь в стране хранится гораздо больше урана, чем разрешено в соответствии с СВПД. В мае 2018 года Трамп объявил о выходе из международного договора: с помощью жёстких санкций и политики «максимального давления» бывший президент намеревался заставить исламскую республику пойти на новое соглашение с более жёсткими и более долгосрочными условиями. Как отмечает Süddeutsche Zeitung, прежние санкции вызвали в стране самый крупный экономический кризис в истории.

Президент Ирана Хасан Рухани, кажется, по-прежнему надеется, что США при Джо Байдене изменят курс, чтобы «спасти как ядерную сделку, так и его страну от экономического коллапса». Однако, с точки зрения Рухани, именно США, а не Иран, должны будут сделать первый шаг и вернуться за стол переговоров, подчёркивает издание.

Администрация Байдена сигнализировала о своей готовности к новым переговорам — на определённых условиях. Во вторник государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США начнут переговоры, если Тегеран будет соблюдать все условия СВПД. Блинкен вновь дал понять, что возвращение к соглашению 2015 года может стать лишь предварительным этапом для более долгосрочного и более прочного соглашения.

«Сейчас путь к дипломатии открыт. Иран всё ещё очень далёк от того, чтобы соблюдать условия сделки. Так что нам нужно посмотреть, что он сделает», — заявил госсекретарь. Блинкен не прокомментировал последнее заявление Ирана. Во вторник вечером генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил отправиться на переговоры в Иран, «чтобы найти взаимоприемлемое решение, которое позволит агентству продолжать необходимую работу по верификации», — говорится в заявлении агентства. Гросси всё ещё поддерживает диалог с Ираном.

Эксперт в области внешней политики Александр Граф Ламбсдорф (СвДП) подверг решение Ирана резкой критике. «Принимая решение об ограничении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии, Иран посылает опасный сигнал», — заявил Ламбсдорф. По его словам, таким образом исламская республика способствует дальнейшей эскалации конфликта, передаёт Süddeutsche Zeitung.