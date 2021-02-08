CBS News: никакого обогащения — Байден отказался снимать санкции с Ирана

США не намерены снимать санкции с Ирана, чтобы вернуть его за стол переговоров, заявил американский президент Джо Байден в интервью CBS News. По его словам, для отмены ограничительных мер Тегеран должен вначале прекратить обогащение урана.
Президент США Джо Байден в новом отрывке интервью каналу CBS News заявил, что Вашингтон не снимет санкции с Ирана, если страна не прекратит обогащение урана.
Как отмечается в статье, таким образом глава Белого дома продолжил противостояние с иранским верховным лидером, который потребовал отмены американских санкций в качестве условия для возвращения Тегерана к своим обязательствам по ядерной сделке 2015 года.
На вопрос ведущей, снимет ли Америка санкции, чтобы вернуть Иран за стол переговоров, Байден ответил: «Нет».
«Они должны вначале прекратить обогащение урана?» — спросила его затем ведущая CBS News Нора О’Доннелл.
Американский лидер в ответ утвердительно кивнул.
В соответствии с ядерным соглашением 2015 года с Ираном США и другие мировые державы согласились отменить серьёзные экономические санкции против Тегерана в обмен на ограничения иранской ядерной программы.
Бывший президент Дональд Трамп вывел США из сделки в 2018 году и вновь ввёл эти санкции. Байден заявил, что планирует вернуться к этому соглашению.
В начале января Иран объявил, что возобновил повышенное обогащение урана в нарушение условий сделки 2015 года. Глобальный наблюдательный орган по ядерной безопасности в прошлом месяце также сообщил Организации Объединённых Наций, что Тегеран начал производство оборудования, которое может использоваться для создания металлического урана, применяемого в ядерном оружии.
В России отмена ношения масок возможна уже в этом году, если все будут продолжать соблюдать меры профилактики, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Глава совета директоров московского футбольного клуба ЦСКА Максим Орешкин подписался на страницы нападающего китайского «Далянь Ифана» Саломона Рондона и полузащитника норвежского «Стабека» Эмиля Бохинена.
Совет Госдумы обсудит инициативу об уголовной ответственности за действия, которые могут повлечь за собой введение санкций против России. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказала мнение о соперничестве олимпийской чемпионки Алины Загитовой и вице-чемпионки Игр Евгении Медведевой в качестве капитанов команд на прошедшем в Москве командном турнире — Кубке Первого канала.
Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф передал председателю Госдумы Вячеславу Володину послание для президента России Владимира Путина от духовного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.
Казахстанские врачи не зарегистрировали серьёзных побочных эффектов у привившихся российской вакциной от коронавируса «Спутник V» в Нур-Султане. Об этом сообщил руководитель управления общественного здравоохранения столицы Казахстана Тимур Муратов.
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и голкипер Илья Самсонов возобновили тренировки, но пока остаются в списке хоккеистов, недоступных для участия в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).