Al Jazeera: Россия и Франция призвали Иран проявить сдержанность и ответственность

Инспекторы МАГАТЭ сообщили, что Иран произвёл металлический уран, чего не должен был делать по соглашению 2015 года. Эксперты отмечают, что тем самым Тегеран хочет оказать давление на США, чтобы они вернулись к сделке. Однако и Франция, и Россия призвали Иран проявить выдержку и ответственный подход, пишет Al Jazeera.

Франция и Россия призвали Иран продемонстрировать сдержанность, после того как стало известно, что он занялся производством металлического урана в нарушение прежних договорённостей от 2015 года, пишет Al Jazeera.

«Чтобы сохранить политическое пространство для поиска решения на переговорах, мы призываем Иран не предпринимать никаких новых мер, способных ещё больше ухудшить ядерную обстановку, которая и без того вызывает крайнюю обеспокоенность из-за накапливающихся нарушений Венских соглашений, включая последние сообщения МАГАТЭ», — заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Франции.

В свою очередь, и Россия выразила схожее мнение. «Мы понимаем логику их действий и причины, побудившие Иран. Несмотря на это, необходимо проявить выдержку и ответственный подход», — приводит издание слова замглавы МИД России Сергея Рябкова.

Как напоминает автор статьи, специалисты МАГАТЭ зафиксировали 8 февраля, что на объекте в Исфахане Иран произвёл 3,6 г металлического урана. А по сделке 2015 года ему 15 лет запрещено это делать. Но при Трампе США вышли из этой сделки.

По словам Рябкова, этим шагом Иран показал, что не собирается мириться с нынешней ситуацией, и предупредил, что у Джо Байдена не так много времени, чтобы спасти соглашение. Он высказывал намерение это сделать, но сейчас страны спорят о том, кто должен пойти на первый шаг.

Кроме того, в четверг президент Ирана Хасан Рухани выразил своё разочарование Байденом, из-за того что новое американское правительство пока ничего не предприняло. Он призвал Байдена срочно изменить политику максимального давления на Иран и покончить с «преступными» экономическими санкциями, пишет Al Jazeera.