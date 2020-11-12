FAZ: Иран продолжает обогащение урана, нарушая условия ядерной сделки

Иран начал сборку новых центрифуг по обогащению урана типа IR2 и продолжает обогащать уран в центрифугах типа IR1, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на последний отчёт МАГАТЭ. На данный момент запасы обогащённого урана в Иране составляют 2,4 тонны, что превышает объёмы, установленные ядерной сделкой 2015 года.

В последние месяцы Иран вновь расширил свою атомную программу за пределы ядерной сделки 2015 года, сообщает Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на последний квартальный отчёт гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. При этом Тегеран сохранил требуемый уровень прозрачности с МАГАТЭ.

Издание пишет, что Иран начал сборку современных центрифуг по обогащению урана типа IR2, а также продолжил обогащение с помощью более старых установок IR1. На данный момент количество накопленного исламской республикой обогащённого урана составляет 2,4 тонны, что многократно превышает объёмы, установленные ядерной сделкой.

Frankfurter Allgemeine напоминает, что Иран не раз анонсировал дальнейшее обогащение урана, после того как США в одностороннем порядке вышли из иранской ядерной сделки в 2017 году. Между тем, Джо Байден, который вступит в должность президента США в январе 2021 года, уже анонсировал своё предложение Тегерану о «возврате к дипломатии». При этом одним из условий возвращения к дипломатии является соблюдение всеми сторонами условий ядерной сделки. Как отмечает издание, процесс обогащения урана и постройка новых центрифуг не являются необратимыми процессами, однако это, безусловно, шаги в ином от дипломатии направлении.