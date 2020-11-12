FAZ: Иран продолжает обогащение урана, нарушая условия ядерной сделки

20:18
Медведев и Рублёв узнали своих соперников по группе на Итоговом турнире ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) огласила результаты жеребьёвки группового этапа Итогового турнира в Лондоне.
20:14
Пульмонолог дала рекомендации по посещению катков во время пандемии
Пульмонолог РНИМУ имени Пирогова Анна Сергеева дала рекомендации по посещению катков во время пандемии.
20:12
ВОЗ допустила внесение «Спутника V» в список рекомендуемых вакцин
Всемирная организация здравоохранения внесёт российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в список рекомендуемых для экстренного использования, если она будет соответствовать необходимым критериям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.
20:11
Акатьева: не задумывалась, что стала первой фигуристкой, сделавшей два четверных и триксель в одной программе
Фигуристка Софья Акатьева поделилась впечатлениями от выступления на этапе юниорского Кубка России в Казани, во время которого продемонстрировала уникальное достижение.
20:11
В Раде обвинили власти страны в желании уничтожить украинский бизнес
Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил о желании нынешней киевской власти уничтожить бизнес на Украине с помощью введения «карантина выходного дня».
19:58
СМИ: Мажич и Клаттенбург могут возглавить департамент судейства РФС
Серб Милорад Мажич и англичанин Марк Клаттенбург рассматриваются в качестве возможной замены венгру Виктору Кашшаи на посту руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС).
19:56
В Британии за сутки выявили более 33 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании число выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 33 470.
19:53
Вилков исключён из числа арбитров РПЛ до конца 2020 года
В ходе заседания бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) было принято решение исключить из числа судей Российской премьер-лиги (РПЛ) Михаила Вилкова.
19:50
Смолов пропустит шесть недель из-за травмы
Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов выбыл на шесть недель из-за травмы.
19:41
Минздрав разрешил привлекать третьекурсников к взятию тестов на COVID-19
Министерство здравоохранения России разрешило привлекать студентов медицинских вузов с третьего курса для взятия тестов на коронавирус у пациентов на дому.
19:40
Официальный представитель Минобороны Армении подал в отставку
Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян покинул свой пост.
19:33
«Трактор» прервал победную серию «Ак Барса» в КХЛ
Челябинский «Трактор» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:31
В Национальном родительском комитете прокомментировали выплаты на детей из малообеспеченных семей
Исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.
19:31
FIS перенесла этап Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии
Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о переносе соревнований в норвежском Лиллехаммере не неопределённый срок.
19:29
Автоюрист оценил идею разрешить россиянам управлять машиной с 17 лет
Адвокат, автоюрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько прокомментировал идею разрешить россиянам управлять машиной с 17 лет.
19:28
Эксперт оценил планы по регулированию цифровой валюты в России
Заведующий кафедрой «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Александр Хандруев прокомментировал планы по регулированию цифровой валюты в России.
19:28
Стало известно, кто будет капитаном сборной России в матче с Молдавией
Было названо имя футболиста сборной России, который выйдет на поле с капитанской повязкой в матче с национальной командой Молдавии.
19:28
В Молдавии за сутки выявили более 1300 новых случаев коронавируса
В Молдавии за сутки подтвердили 1331 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших — 86 038.
19:27
Даду считает, что сборная России является безусловным фаворитом в матче с Молдавией
Бывший нападающий «Алании», московского ЦСКА и сборной Молдавии Сергей Даду поделился ожиданиями от контрольного матча между национальными командами Молдавии и России.
19:21
Пожар в ТЦ в Рязани потушен
Пожар в торговом центре «М5 Молл» в Рязани ликвидирован. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
19:15
В Калининграде часть школьников переводят на дистанционное обучение
В Калининграде приняли решение перевести на дистанционное обучение учеников с 6-го по 10-й классы до 1 декабря.
19:13
Более 60 человек задержаны на митинге в Ереване
В Ереване свыше 60 человек доставлены в отделения полиции с митинга оппозиции, который прошёл на площади Свободы, передаёт РИА Новости.
19:08
Алексей Миранчук и Чалов попали в стартовый состав сборной России на матч с Молдавией
Обнародован состав сборной России по футболу на контрольный матч с национальной командой Молдавии.
19:03
Прокуратура начала проверку из-за пожара в ТЦ в Рязани
Прокуратура Рязанской области организовала проверку по факту пожара в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани.
19:02
Ребров: я очень переживал за Сафонова, когда он ошибался с «Челси»
Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров высказался в поддержку вратаря «Краснодара» и сборной России по футболу Матвея Сафонова.
18:59
Один из футболистов сборной Сербии заболел коронавирусом перед матчем с Россией
Полузащитник лондонского клуба «Кристал Пэлас» и сборной Сербии по футболу Лука Миливоевич заболел коронавирусной инфекцией.
18:55
Путин провёл телефонные переговоры с Жапаровым
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с исполняющим обязанности президента Киргизии Садыром Жапаровым.
18:44
Умер художник Иван Чуйков
Российский художник, один из классиков московского концептуализма Иван Чуйков умер в возрасте 85 лет.
18:42
В Австрии за сутки выявили более девяти тысяч случаев коронавируса
За сутки число случаев заболевания коронавирусом в Австрии возросло на рекордные 9262, достигнув 181 642.
18:41
В Нижегородской области рассказали о росте товарооборота с Белоруссией в 2020 году
Товарооборот Нижегородской области и Белоруссии вырос на 2% за январь — сентябрь 2020 года и составил $572 млн.
18:41
Польховский рассказал, кто на данный момент является лидером мужской сборной России по биатлону
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, кто из спортсменов на данный момент является лидером мужской команды.
18:38
В МЭА оценили ситуацию с возобновляемой энергетикой
В Международном энергетическом агентстве (МЭА) оценили ситуацию с возобновляемой энергетикой. Из доклада следует, что установленная мощность объектов вырастет на рекордные 200 ГВт по итогам 2020 года.
18:34
Экспорт сельхозпродукции Удмуртии составил $3,76 млн с начала года
Экспорт сельскохозяйственной продукции Удмуртии составил $3,76 млн с начала 2020 года.
18:34
В «Монако» хотят сохранить Головина
Спортивный директор клуба французской Лиги 1 «Монако» Пол Митчелл высказался о перспективах российского хавбека Александра Головина в команде.
18:33
Роскомнадзор требует снять ограничения на YouTube с фильма RT о США
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России потребовала от компании Google LLC снять ограничения с просмотра документального фильма «USA 2020: Up in arms» на YouTube-канале RT.
18:29
Южно-Уральский госуниверситет переходит на дистанционное обучение
Южно-Уральский государственный университет в Челябинске переходит на дистанционное обучение с 16 ноября.
18:28
Врачи скорой помощи Москвы сделали более 1,5 млн дистанционных ЭКГ за два года
Врачи скорой помощи Москвы сделали более 1,5 млн дистанционных ЭКГ с 2018 года.
18:27
В Госдуме прокомментировали идею разрешить россиянам управлять машиной с 17 лет
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству, космонавт Максим Сураев прокомментировал идею разрешить россиянам управлять машиной с 17 лет.
18:26
В Москве прокомментировали ситуацию с детдомами
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова прокомментировала ситуацию с детдомами. По её словам, 93% детей-сирот воспитываются в семьях и только 7% — в специализированных учреждениях.
18:24
В ВОЗ призвали сделать вакцины от COVID-19 мировым достоянием
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал сделать вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 мировым достоянием.
18:23
Медведев призвал нарастить производство вакцины от коронавируса
Необходимо в кратчайшие сроки организовать масштабное производство вакцины от коронавируса, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
18:14
Фигуристы Синицина и Кацалапов не планируют сниматься с этапа Гран-при в Москве
Александр Жулин, тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, заявил, что его подопечные не планируют сниматься с этапа серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.
18:13
В рязанском ТЦ произошёл пожар
В торговом центре в Рязани произошло возгорание.
18:12
В Петербурге открыли отреставрированный памятник на могиле Достоевского
В Некрополе мастеров искусств Государственного музея городской скульптуры на площади Александра Невского открыли отреставрированный памятник на могиле писателя Фёдора Достоевского.
18:09
Калви прокомментировал своё освобождение из-под домашнего ареста
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви прокомментировал решение Верховного суда России освободить его из-под домашнего ареста.
18:04
Губернатор Владимирской области ушёл на самоизоляцию
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил в своём Instagram об уходе на самоизоляцию из-за поднявшейся температуры.
17:59
В Союзе автошкол Москвы прокомментировали идею разрешить россиянам управлять машиной с 17 лет
Председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов прокомментировал идею разрешить россиянам управлять машиной с 17 лет.
17:57
Синоптик заявил о возможности выпадения снега в Москве 15 ноября
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в грядущее воскресенье, 15 ноября, в Москве «могут упасть отдельные снежинки».
17:52
В «Локомотиве» оценят результаты первой части сезона в конце декабря
Совет директоров московского футбольного клуба «Локомотив» даст оценку результатам команды в первой части сезона-2020/21 на заседании, запланированном на конец декабря.
17:49
Кабмин предлагает создать головную структуру по производству вакцины от COVID-19
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российский кабмин предложил сделать Центр им. Гамалеи головной структурой по производству вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.