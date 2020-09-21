NYT: несмотря на давление Трампа, Иран проявляет сдержанность — надеется на смену президента

Несмотря на то, что администрация Дональда Трампа оказывает максимальное давление на Иран, Тегеран решил практически воздержаться от реакции, пишет The New York Times. Как отмечает газета, дело не только в опасениях возможных провокаций, чреватых конфликтом, но и надежде Тегерана на то, что после ноября с Трампом ему дела больше вести не придётся.

В последнее время администрация Трампа усилила своё давление на Иран, обвинив эту страну в подготовке покушений на американских дипломатов и хакерстве. Действуя в этом русле, Вашингтон подготовил односторонние санкции против Тегерана, а также осудил его за вмешательство в ноябрьские выборы, пишет The New York Times.

Однако кампания по очернению и изоляции Ирана натолкнулась на сдержанность Тегерана. В частности, верховный лидер Ирана отказался от любых ответных ударов по США, ограничившись, если верить чиновникам из американской разведки, лишь кибератаками.

Иран, по словам источников издания, также отказался от планов годичной давности, согласно которым он собирался преподнести США предвыборный сюрприз в виде атак на корабли в Персидском заливе или нефтедобывающим комплексам на Ближнем Востоке. Подобные шаги должны были привести к шоку на мировых рынках и уменьшить шансы президента США Дональда Трампа на переизбрание.

Отказ Тегерана от таких действий обуславливается, прежде всего, тем уроном, который пандемия коронавируса нанесла мировой экономике. В новых обстоятельствах любая атака на нефтяные комплексы становится неэффективной. Более того, Иран придерживается мнения, что любое нападение помимо кибератак пойдёт Трампу на руку, так как оно позволит ему сплотить вокруг себя избирателей и дать США повод для ответного удара военными методами.

По мнению разведслужб, иранские лидеры пришли к выводу, что сдержанность — это лучший способ помешать Трампу остаться на второй срок.

Подобная позиция, однако, не мешает Трампу и его основным соратникам пытаться представить Иран как большую угрозу. В частности, США собираются ввести антииранские санкции даже несмотря на то, что Европа такие меры не одобряет.

При этом сдержанность иранцев признают даже некоторые представители администрации. Например, спецпредставитель США по иранской политике Эллиот Абрамс отметил, что Иран действует с «определённой осторожностью», хотя подобное поведение он приписал ликвидации иранского генерала Кассема Сулеймани в январе этого года.

Между тем, разведданные о намерениях Ирана никогда не могли похвастаться точностью, поэтому чиновники не слишком горят желанием в деталях обсуждать доказательства, говорящие в пользу новой иранской стратегии. Тем не менее, по их словам, относительное бездействие Ирана вполне сочетается с его недавней деятельностью на Ближнем Востоке.

По имеющейся информации, иранские лидеры уверены, что США и Израиль проводят против них различные операции. Тем не менее они воздержались от резкого ответа после взрыва на ядерном объекте в Натанзе, ответственность за который, судя по всему, несёт Израиль. Иран не стал публично обвинять в этом инциденте Тель-Авив даже несмотря на то, что он стал крайне серьёзным ударом по ядерной программе Тегерана.

По мнению разведки, иранцы почуяли ловушку. Иранские чиновники считают, что подобные акции нужны для того, что спровоцировать ответную реакцию Тегерана, что позволит США или Израилю начать военную операцию.

Несмотря то, что в целом Иран ведёт себя весьма сдержанно, в последнее время иранцы всё чаще пытаются осуществлять хакерские атаки. В частности, на прошлой неделе корпорация Microsoft предупредила о том, что проиранская группа хакеров под названием Phosphorus «тщетно пыталась получить доступ к учётным записям чиновников администрации и штаба организации «Дональда Трампа в президенты».

Если не считать санкций, то администрация США прибегла к целому ряду шагов для того, чтобы усилить давление на Тегеран. Среди этих мер числятся отправка авианосца в Персидский залив, обвинения Ирана во вмешательстве в выборы и хакерстве, а также намерение ввести санкции.

Между тем, главной целью Ирана остаётся сохранение поддержки со стороны Европы, России и Китая, которые выступают против восстановления антииранских санкций. В этом контексте Тегеран не хочет предпринимать никаких действий, которые потенциально могут помешать истечению срока действия оружейного эмбарго ООН.

По словам экс-сотрудника ЦРУ Руэла Марка Герехта, Иран готов немного потерпеть, ограничиваясь лишь кибероперациями местного значения. Иранские чиновники не слишком хорошо разбираются в американской политике, однако из чтения западных газет они могли сделать вывод, что на ноябрьских выборах победит, скорее всего, не Трамп, а Байден.

«До тех пор, пока в западной прессе будут говорить, что фаворит — это Байден, я подозреваю, что иранцы будут выжидать», — подытожил он.