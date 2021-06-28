CNN: «священная и приоритетная задача» — Байден приказал нанести удар по объектам проиранского ополчения

Президент США Джо Байден приказал нанести высокоточные удары в оборонительных целях по объектам проиранского ополчения на ирако-сирийской границе, пишет CNN. Как отмечает канал, эти удары по оперативным комплексам и оружейным складам были призваны защитить американских военнослужащих и сдержать дальнейшие атаки ополченцев.

Президент США Джо Байден приказал своим вооружённым силам нанести высокоточные авиаудары в оборонительных целях по объектам проиранского ополчения на ирако-сирийской границе, пишет CNN со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.

«Эти цели были выбраны, исходя из того, что речь идёт об объектах, используемых проиранскими боевиками, которые причастны к атакам БПЛА против американского персонала и объектов США в Ираке. В частности, США нанесли удары по оперативным комплексам и оружейным складам в двух местах в Сирии и в одном месте в Ираке. Обе цели находятся неподалёку от границы двух стран», — заявил по этому поводу официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Как показали сегодняшние удары, президент Байден ясно дал понять, что он будет действовать, чтобы защитить американских военнослужащих. Учитывая, что проиранские группы продолжают свои атаки, направленные против интересов США в Ираке, президент дал указ провести ряд военных мероприятий для срыва и сдерживания подобных нападений», — добавил он.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отметила, что считает авиаудары «целенаправленным и пропорциональным ответом на серьёзную и конкретную угрозу».

«Защита героев-военнослужащих, стоящих на страже наших свобод, — это священная и приоритетная задача. Проиранское ополчение, которое пользуется этими объектами, участвовало в нападениях, угрожающих военнослужащим США, а также нашим союзникам, — подчеркнула она. — Конгресс с нетерпением ждёт возможности провести разбор официального уведомления об этой операции в соответствии с Законом о полномочиях в условиях военного времени, а также дополнительных инструктажей от администрации».

При этом, как отмечает канал, эта серия авиаударов стала далеко не первой в послужном списке нынешней администрации.

Впервые администрация Байдена приказала провести подобную атаку в феврале, когда в ответ на ракетные обстрелы американские силы нанесли удар по объекту в Сирии, которым пользовались две группировки проиранских военизированных формирований. Тем не менее в своё время эти удары встревожили американских законодателей, так как, по их словам, Байден не удосужился запросить разрешения на подобные действия у конгресса.