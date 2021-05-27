Facebook назвал Россию и Иран главными источниками дезинформации

Facebook заявил, что распознал и закрыл масштабные сети аккаунтов, продвигавших «дезинформацию» в интернете. Как передаёт CNBC, за многочисленными «группами скоординированного неаутентичного поведения» стоят Иран и Россия, причём деятельность этих групп контролируется правительствами или олигархами.
С нами старший корреспондент CNBC в Вашингтоне Эймон Джаверс. Эймон, это были широко раскинувшиеся сети фейковых аккаунтов. Facebook их распознал и говорит, что закрыл.
ЭЙМОН ДЖАВЕРС, старший корреспондент CNBC в Вашингтоне:Скажу вам, Шеп, для Facebook это всё равно что игра в «Прибей крота». Они распознают и закрывают эти группы так быстро, как только могут. Facebook называет их «группами скоординированного неаутентичного поведения», но их можно себе представить как фабрики преднамеренной лжи, пытающиеся формировать общественное восприятие и проталкивать политическую повестку дня. Из России и Ирана. Эта дезинформация исходит в основном от правительств или связанных с правительством олигархов и организаций.
ДЖОН ДЕМЕРС, помощник генерального прокурора США по национальной безопасности:Иранцы заимствуют российские приёмы. Мы видим всё большую вовлечённость Китая в дезинформацию в социальных сетях на тему COVID и не только. Но русские использовали это много, много лет…
ЭЙМОН ДЖАВЕРС:В одном случае связанная с Россией группа наняла работников в Гане, чтобы выкладывать фейковый контент на тему расовых проблем в США, в том числе вот такие посты.
Как и всё остальное, дезинформация со временем меняется. Facebook говорит, что видит переход от масштабных, так называемых шумных кампаний к более узким и целенаправленным операциям. И границы между аутентичной общественной полемикой и манипуляциями размываются: манипуляторы всё больше пытаются завербовать и задействовать реальных людей для распространения своей информации.
Шеп, одно из самых коварных явлений, которые наблюдает Facebook, это, по их выражению, «взлом восприятия»: просто раскручивая свои фальшивые информационные кампании касательно выборов и добиваясь всеобщей осведомлённости о том, что они это делают, они надеются подорвать веру в саму демократию. И это, Шеп, может нанести самый долгосрочный ущерб.
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