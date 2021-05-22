Times: развяжет руки террористам — глава MI5 о планах Facebook по введению сквозного шифрования

Facebook собирается ввести сквозное шифрование и отказаться от использования алгоритмов для выявления незаконного контента, сообщает британская газета The Times. Из-за этого компанию Марка Цукерберга раскритиковал глава MI5 Кен Маккалум. По его словам, это означает своего рода бесплатный пропуск для террористов, потому что спецслужбы уже не смогут отследить подготовку терактов через сеть. Таким образом, Facebook поставит конфиденциальность превыше безопасности.

Facebook предоставил террористам «свободный доступ», разрешив более надёжное шифрование в своей сети, заявил глава MI5, раскритиковавший компанию Марка Цукерберга, пишет британская газета The Times.

Кен Маккаллум заявил, что планы гиганта социальных сетей по установке сквозного шифрования заблокируют сотни антитеррористических расследований Службы безопасности. В интервью радиостанции Times Radio он отметил: «Решения, которые принимаются в залах заседаний совета директоров в Калифорнии, имеют такое же значение для нашей способности выполнять свою работу, как и решения, принимаемые в Афганистане или Сирии».

Он также обратил внимание на то, что враждебные государства и другие лица пытались вмешаться и повлиять на министров, членов парламента и политических кандидатов. В своём первом интервью 46-летний Маккаллум заявил, что планы Цукерберга по обеспечению конфиденциальности в мессенджере Facebook и Instagram означают, что террористы смогут рассылать незаконные материалы и замышлять теракты, оставаясь невидимыми для правоохранительных органов.

MI5 и полиция заявляют, что Facebook больше не будет использовать алгоритмы для выявления незаконного контента, так как сообщения смогут просматривать только отправитель и получатель. Они хотят, чтобы компания могла видеть контент и передавать его властям, если те предоставят судебный ордер.

Маккаллум сказал, что он согласен с Цукербергом в том, что конфиденциальность важна в цифровом эквиваленте гостиной пользователя, но добавил: «Наша работа заключается в том, чтобы справиться с одним случаем из миллиона, когда гостиная — это гостиная террориста».

По его словам, «если у вас есть сквозное шифрование по умолчанию и нет абсолютно никаких средств для раскрытия этого шифрования, вы фактически даёте тем редким людям — террористам или тем, кто организует сексуальное насилие над детьми в интернете, одним из худших людей в нашем обществе— бесплатный пропуск, когда они знают, что никто не сможет увидеть, что они делают в этих частных гостиных».

Полиция и MI5 «ни в коем случае не стремятся к созданию государства наблюдения», добавил он. Однако им необходим соответствующий доступ, чтобы остановить террористов, создающих бомбы, снимающих видеоролики о мученичестве и радикализирующих других.

Как сообщается в статье, его опасения поддержал глава национального управления по борьбе с терроризмом Нил Басу, когда они с Маккаллумом дали совместное эксклюзивное интервью политической программе Мэтта Чорли. Басу, помощник комиссара столичной полиции и глава национальной полиции по борьбе с терроризмом, сказал, что насильники детей ускользнут от правосудия, если Facebook продолжит реализацию своих планов и «поставит конфиденциальность выше безопасности». Маккаллум также отвечает за предотвращение террористических атак, отмечает британская газета.

Они говорили о том, что террористическая угроза была подавлена во время локдауна из-за коронавируса, но предупредили об усилении радикализации в интернете, которая может привести к будущим атакам. Они заявили, что крайне правые группы всё больше привлекают подростков в сети, а в делах MI5 фигурировали дети в возрасте от 13 лет.

Facebook заявил, что сквозное шифрование защитит людей от хакеров и преступников, и что он включает меры безопасности в свои планы: например, у приложения WhatsApp есть ряд сложных способов обнаружения и предотвращения ущерба, в том числе технология сопоставления фотографий и видео, которая сканирует незашифрованные поверхности на наличие нарушающих авторские права изображений.

«Мы не приемлем терроризм или эксплуатацию детей на наших платформах, и в наши планы входят надёжные меры безопасности, включая использование такой информации, как поведенческие модели и отчёты пользователей, для борьбы с такими злоупотреблениями. Мы продолжим работать с отраслевыми экспертами, правоохранительными органами и службами безопасности для борьбы с преступной деятельностью и обеспечения безопасности людей на всех наших платформах», — сообщается в заявлении Facebook.

Маккаллум также обратил внимание на необходимость задать «сложные вопросы» о таких проблемах, как политическое финансирование в свете возросшей угрозы и эпохи дезинформации. Он сказал, что Великобритания должна стать «более устойчивой» к попыткам России распространять фальшивые новости, но добавил, что система голосования остаётся безопасной.

Ранее Маккаллум предупреждал, что угроза со стороны враждебных государств «становится всё более серьёзной и сложной». По его словам, в то время как Россия вызывает наибольшее напряжение, Китай представляет собой более серьёзную долгосрочную угрозу интересам Великобритании. «Речь идёт уже не только о шпионаже, краже государственной тайны — это всё ещё происходит, и мы всё ещё должны защищаться от этого — это довольно широкий спектр возможностей вмешательства в нашу экономику, в нашу академическую среду, в нашу демократию, в наше общество, пока вмешательство не стало гораздо более широкой и сложной проблемой», — предостерёг он.

Маккаллум и Басу заявили, что, хотя террористическая угроза была подавлена во время изоляции, в сети усилилась радикализация, которая может привести к терактам в будущем. На исламистские террористические заговоры приходится четыре пятых всех дел, оставшаяся часть занята крайне правыми, пишет The Times.

По словам Маккаллума, пандемия создала новые трудности, поскольку сложно вести скрытое наблюдение на пустых улицах или установить микрофон в гостиной, если подозреваемый находится внутри. Вместе с Басу они заявили, что их организации работают в борьбе с терроризмом теснее, чем когда-либо. Впервые сотрудники разведки и контртеррористической полиции будут работать вместе с другими ведомствами со следующего года, когда в Лондоне откроется Национальный центр контртеррористических операций, подчёркивает британская газета The Times.