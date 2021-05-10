Экс-глава чешской разведки: премьер Чехии поспешил обвинить русских, испугавшись огласки в СМИ

Однозначных доказательств тому, что Россия причастна к взрывам на складе во Врбетице, нет, заявил в интервью SRF бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор. По его словам, спецслужбы занимаются только лишь сбором информации и передачей её властям. Использовать эти данные в суде редко когда представляется возможным. Для того же, чтобы выяснить, что действительно тогда произошло, необходимо полицейское расследование, объяснил эксперт.

Нет никаких однозначных доказательств тому, что Россия причастна к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице, заявил в интервью SRF бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор. Да, камеры безопасности запечатлели вблизи здания двух предполагаемых российских агентов, но это не доказывает, что именно они совершили подрыв, пояснил он: «Остаются вопросы».

Но сейчас официальная версия чешских властей сводится к тому, что это были русские. Проблема в том, что даже в правительстве по этому поводу нет единого мнения. Премьер-министр и министр внутренних дел винят в произошедшем Москву. Президент же говорит, что это мог быть и кто-то другой. «Это не помогает выяснению обстоятельств того, что тогда произошло. Это не укрепляет доверие к правительству. И это ослабляет позицию Чехии в отношениях с Россией, — отметил Шандро. — Нам нужно наконец-то прийти к единому мнению относительно того, как нам как стране поступать с Россией. Сейчас же происходит обратное, одни только конфликты. В Чехии сейчас нет никого, кто мог бы объединить страну».

Шандор объяснил, что спецслужбы, по сути, занимаются только лишь сбором информации и потом передают её правительству. Эти данные редко когда можно использовать в суде. Для того, чтобы выяснить, что случилось в 2014, необходимо полицейское расследование. «Но я настроен пессимистично и считаю, что мы уже никогда не узнаем, что произошло на складе боеприпасов во Врбетице — к тому же взрыв произошёл целых семь лет назад», — прогнозирует экс-глава разведки.

Чешские власти поспешили, объявив русских виновными, и сделали это, потому что опасались, что их опередят СМИ, объяснил Шандор. По-видимому, журналистам стало известно о подозрениях в отношении Кремля, и премьер испугался, что они первыми озвучат эту информацию, поэтому поспешил провести пресс-конференцию. Теперь же неизвестно, чем это всё закончится. Сейчас в чешском посольстве в Москве и российском — в Праге работает так мало людей, что они не могут нормально функционировать. Чехия попала в российский список «недружественных государств». «Министр иностранных дел России дал понять, что нам нужно будет приползти на коленях, если мы хотим улучшения отношений. Мы этого, конечно же, не сделаем», — пояснил экс-разведчик.

«Если честно, не верится, что за все эти годы мы так и не нашли пути для содержательного диалога с Россией — и наоборот. Я думаю, ситуация поменяется только тогда, когда Европейский союз или оборонный альянс НАТО выступят в качестве посредников», — сетует Шандор. Он также подчеркнул, что Россия действительно ведёт активную шпионскую деятельность на территории Чехии. И связано это в первую очередь с тем, что страна входит в ЕС и НАТО. При этом главную угрозу представляют не агенты, работающие в посольстве, а шпионы среди гражданских. В стране на постоянной основе проживают приблизительно 50 000 россиян. В государстве работают российские компании, которые непонятно чем занимаются. Следить за всеми этим людьми физические невозможно. Так что выдворение дипломатов не означает, что в Чехии не осталось российских шпионов, объяснил экс-разведчик.