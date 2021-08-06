Bloomberg: захват панамского танкера обострил напряжённость в отношениях Запада и Ирана

Неизвестные вооружённые люди захватили в Оманском заливе танкер, следующий под флагом Панамы. Как пишет Bloomberg, несмотря на то, что нападавшие оставили судно, происшествие резко усилило напряжённость в регионе. США обвиняют в этой атаке Иран. Тегеран свою причастность отрицает, а Корпус стражей исламской революции предупредил, что будет «решительно и мощно» реагировать на любые провокации.

Во вторник на шедшее под флагом Панамы и находившееся в Оманском заливе на полпути между Ираном и ОАЭ судно Asphalt Princess на непродолжительное время поднялись вооружённые люди. Как пишет Bloomberg, и хотя нападавшие вскоре покинули корабль, данная ситуация вызвала резкое усиление напряжённости, которая и без того была высока после осуществленной в том же районе смертоносной атаки беспилотников на находящийся под управлением Израиля танкер.

Как продолжает издание, официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Саид Хатибзаде опроверг сообщения о захвате Ираном судов в Персидском и Оманском заливе, и заявил, что это «слухи и фейковые новости западных и сионистских СМИ». США и их союзники также обвинили Иран в проведённой на прошлой неделе атаке с применением дронов в водах Персидского залива, по которым перевозится значительная часть мировой экспортной нефти.

Соединённые Штаты пообещали дать «коллективный ответ» на этот удар, в результате которого погиб румын и британец. Израиль заявил о возможной необходимости проведения военных акций.

«Пора предпринять дипломатические, экономические и даже военные действия. В противном случае атаки будут продолжаться», — заявил в среду израильский министр обороны Бенни Ганц.

Иран свою причастность к инциденту отрицает, а его Корпус стражей исламской революции предупредил, что будет «решительно и мощно» реагировать на любые провокации.

Командующий корпусом генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран «готов к любому сценарию» в Персидском заливе, и сказал: «Наши ракеты, береговая оборона, оружие ВМС, беспилотные летательные аппараты и сухопутные войска приведены в состояние высокой боевой готовности для ответа на любую угрозу, на любом уровне и в любом месте».

По сообщениям из Омана, эта страна после произошедшего инцидента направила боевые корабли и авиацию для обеспечения безопасности мореплавания в международных водах.

«Что нам необходимо сделать, так это призвать Иран к ответу за его безответственное поведение», — рассказал начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер, отметив важность восстановления сил сдерживания и устрашения.