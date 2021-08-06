Bloomberg: захват панамского танкера обострил напряжённость в отношениях Запада и Ирана
Во вторник на шедшее под флагом Панамы и находившееся в Оманском заливе на полпути между Ираном и ОАЭ судно Asphalt Princess на непродолжительное время поднялись вооружённые люди. Как пишет Bloomberg, и хотя нападавшие вскоре покинули корабль, данная ситуация вызвала резкое усиление напряжённости, которая и без того была высока после осуществленной в том же районе смертоносной атаки беспилотников на находящийся под управлением Израиля танкер.
Как продолжает издание, официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Саид Хатибзаде опроверг сообщения о захвате Ираном судов в Персидском и Оманском заливе, и заявил, что это «слухи и фейковые новости западных и сионистских СМИ». США и их союзники также обвинили Иран в проведённой на прошлой неделе атаке с применением дронов в водах Персидского залива, по которым перевозится значительная часть мировой экспортной нефти.
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