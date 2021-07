Das Erste: спустя три месяца контейнеровоз Ever Given возобновил плавание

Контейнеровоз Ever Given наконец снялся с якоря и покинул стоянку в Суэцком канале, пишет Das Erste. Издание напоминает, что корабль был задержан администрацией канала до выплаты компенсации: в минувшие выходные владельцы судна и администрация согласовали итоговую сумму.

Грузовой корабль Ever Given, в марте севший на мель и на долгое время заблокировавший Суэцкий канал, наконец возобновил своё плавание, сообщает Das Erste. Спустя месяцы ожидания судно покинуло своё место стоянки: представители местных властей и японские владельцы судна сумели прийти к компромиссу. Также «зелёный свет» предоставил египетский арбитражный суд.

Издание напоминает, что администрация Суэцкого канала задержала Ever Given и потребовала компенсации. Изначальное требование составило $916 млн — за эвакуацию, ремонт и убытки, связанные с блокировкой канала. Затем оно снизилось до $550 млн. В июне фирма-владелец Ever Given сообщила, что достигла с администрацией взаимопонимания.

В минувшие выходные стороны окончательно договорились о компенсации, сообщает Das Erste: её итоговая сумма не разглашается. Известно о том, что японская сторона подарит администрации канала буксир. Согласно данным египетских СМИ, Ever Given сейчас направляется в Роттердам — свой изначальный пункт назначения.