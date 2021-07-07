Das Erste: спустя три месяца контейнеровоз Ever Given возобновил плавание

22:15
Берреттини победил Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Уимблдона
Итальянский теннисист Маттео Барреттини одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в матче 1/4 финала турнира Большого шлема — Уимблдона.
22:06
Тактаров высказался о возможном финале Евро-2020
Российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением о возможном финале чемпионата Европы по футболу — 2020.
22:04
Лебедев призвал не называть варианты коронавируса штаммами
Дизайнер Артемий Лебедев в премьере нового сезона стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что его «бесит», когда редакторы, освещая тему пандемии, называют варианты коронавируса штаммами.
22:00
Росстат сообщил о росте цен на стройматериалы в России
Стройматериалы в России за июнь подорожали на 6,75%, об этом свидетельствуют данные Росстата. С начала года они подорожали на 19,63%, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.
21:57
Артемий Лебедев рассказал, что его «бесит» отказ людей прививаться от COVID-19
Дизайнер Артемий Лебедев в премьере нового сезона стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что его «бесит» в ситуации вокруг пандемии коронавируса.
21:56
В Москве закупят ещё 200 автомобилей скорой помощи
В Москве планируют закупить ещё 200 автомобилей скорой помощи. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.
21:50
Сака станет самым молодым англичанином, который выйдет в стартовом составе в полуфинале Евро или ЧМ
Полузащитник сборной Англии Букайо Сака выйдет в стартовом составе на матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 против национальной команды Дании.
21:47
«Локомотив» уступил «Арису» в товарищеском матче
Московский «Локомотив» потерпел поражение от салоникского «Ариса» в товарищеском матче.
21:42
Минздрав утвердил порядок направления на углублённую диспансеризацию
Минздрав России утвердил порядок направления граждан на углублённую диспансеризацию, приоритет получат перенёсшие COVID-19.
21:32
СМИ: Олимпиада в Токио может пройти без зрителей
Власти Японии рассматривают возможность проведения летних Олимпийских игр в Токио без зрителей.
21:29
В Минобороны Украины сообщили о создании «москитного» флота
Министр обороны Андрей Таран сообщил о создании на Украине «москитного» флота из малых боевых кораблей.
21:27
У железнодорожной станции в Севастополе обезвредили боеприпас времён войны
В районе строительной площадки железнодорожной станции Мекензиевы Горы в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времён Великой Отечественной войны.
21:24
В Москве в июне побили рекорд по оформлению льготной ипотеки
Общая сумма выданных ипотечных кредитов по льготной программе в Москве в июне 2021 года составила 46,9 млрд рублей.
21:23
Сборная России по пляжному футболу назвала замену гербу страны на форме на чемпионате мира
Пресс-служба сборной России по пляжному футболу назвала замену гербу страны на форме национальной команды на чемпионате мира 2021 года.
21:17
В «Школе современной пьесы» представят четыре премьеры в новом сезоне
В театре «Школа современной пьесы» планируют представить четыре премьеры в будущем сезоне.
21:17
Власти Гаити заявили, что президента страны убила группа иностранцев
Убийство президента Гаити Жовенеля Моиза, по предварительным данным, совершил вооружённый отряд, состоящий из иностранцев. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра страны Клода Жозефа.
21:16
СМИ: В стратегии развития «Локомотива» есть пункт о победе в Лиге чемпионов и Лиге Европы
Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко написал стратегию развития клуба для совета директоров.
21:15
В Росгидромете рассказали о продолжительности жары в Подмосковье
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, как долго в Московской области продлится жара.
21:08
Аналитики представили новый рейтинг «Индекс паспортов мира»
Швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners представила новый рейтинг «Индекс паспортов мира».
21:02
В Удмуртии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
За сутки в Удмуртии прививку от COVID-19 сделали 2762 человека. Общее число вакцинированных в регионе достигло 201,9 тыс.
21:01
Глава UFC допустил, что Макгрегор получит шанс на титульный бой в случае победы над Порье
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор в случае победы над американцем Дастином Порье может получить поединок за титул чемпиона в лёгком весе.
21:00
В ДТП на трассе Тюмень — Омск погибли два человека
В результате ДТП на трассе Тюмень — Омск погибли два человека.
21:00
«Зенит» сыграл вничью с «Вердером» в товарищеском матче
Петербургский «Зенит» и бременский «Вердер» сыграли вничью в товарищеском матче.
20:59
Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдёт 14—18 июля в Подмосковье
Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдёт 14—18 июля в музее «Новый Иерусалим» в Московской области.
20:59
Власти Гаити объявили 15-дневный траур
Власти Гаити объявили 15-дневный траур в связи с убийством президента Жовенеля Моиза.
20:52
Роднина не согласна с критикой Черчесова после провала сборной России на Евро-2020
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала разговоры о возможной отставке главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
20:50
Названы составы Англии и Дании на полуфинальный матч Евро-2020
Стали известные стартовые составы сборной Англии и национальной команды Дании на матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.
20:44
В ФСГР не исключают ошибки с допинг-пробами Моргачёва и Сорина
Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин не исключил, что с обнаружением мельдония у гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина перед Олимпиадой могла произойти какая-то ошибка.
20:40
Кремлёв назвал задачи Федерации правовой защиты спорта
Президент Международный ассоциации бокса Умар Кремлёв прокомментировал создание Федерации правовой защиты спорта.
20:37
ФАС проведёт проверки на рынке стройматериалов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведёт проверки на рынке стройматериалов из-за роста цен.
20:35
Гордон рассказала о создании Федерации правовой защиты спорта
Юрист и общественный деятель Екатерина Гордон прокомментировала создание Федерации правовой защиты спорта.
20:25
СМИ: Перед Евро-2020 сборная России получила 100 млн рублей премиальных за ЧМ-2018
Перед чемпионатом Европы по футболу — 2020 игроки и члены тренерского штаба национальной команды России получили долги по премиям за чемпионат мира 2018 года.
20:23
Федерер сенсационно проиграл Хуркачу в четвертьфинале и вылетел с Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер потерпел поражение от поляка Хуберта Хуркача в матче 1/4 финала третьего в сезоне теннисного турнира Большого шлема — Уимблдона.
20:20
Годовая инфляция в России в июне ускорилась до 6,5%
Годовая инфляция в России в июне ускорилась до 6,5%, это самый высокий уровень с августа 2016 года. Месячная инфляция достигла 0,69%, что стало рекордом для июня с 2012 года, следует из данных Росстата.
20:18
Гериатр рассказала о мерах безопасности для пожилых в жару
Главный гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина рассказала о мерах безопасности для пожилых в жару.
20:15
Косметолог напомнила о возможном вреде солнечных лучей
Врач-косметолог Юлия Ляшенко напомнила о возможном вреде солнечных лучей.
20:13
Глава ФГСР прокомментировал обнаружение мельдония у Моргачёва и Сорина
Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин прокомментировал исключение гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина из состава сборной России на Олимпийские игры в Токио из-за выявления положительных допинг-проб у спортсменов.
20:10
Карасёв не будет обслуживать финал Евро-2020
Российский арбитр Сергей Карасёв не будет работать на финальном матче чемпионата Европы по футболу 2020 года.
20:07
Путин лично поздравил Пашиняна с результатами выборов
Президент России Владимир Путин поздравил в Кремле исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах.
20:02
Фрагмент концерта Чайковского заменит гимн России на ЧМ по пляжному футболу
Фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского заменит для сборной России национальный гимн на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу в Москве.
19:55
Врач рассказала, что делать во время жаркой погоды по ночам
Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что делать во время жаркой погоды по ночам.
19:54
В Кремле приостановят церемонии развода караулов из-за COVID-19
На Соборной площади Кремля с 10 июля приостановят церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка из-за COVID-19.
19:51
Ван Арт выиграл 11-й этап «Тур де Франс»
Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт, выступающий за команду Jumbo-Visma, одержал победу на 11-м этапе престижной многодневки «Тур де Франс».
19:42
Появилось видео, на котором олимпийский огонь пытались потушить водяным пистолетом
В сети появилось видео неприятного инцидента, который произошёл во время эстафеты олимпийского огня в Японии.
19:31
МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата
Министерство иностранных дел Эстонии вышлет российского дипломата в качестве ответной меры на объявление персоной нон грата консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте.
19:28
Туктамышева ответила, как называет Дзюбу
Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, как называет нападающего сборной России по футболу Артёма Дзюбу.
19:22
Вблизи МКС пройдёт космический мусор
Космический мусор пройдёт 8 июля в три раза ближе к МКС, чем предполагалось ранее.
19:14
Тарпищев считает, что Хачанову не хватило физики в четвертьфинале Уимблдона
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на вылет Карена Хачанов в четвертьфинале третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона.
19:13
Таджикистан попросил ОДКБ помочь защитить границу с Афганистаном
Таджикистан призывает союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) помочь укрепить таджикско-афганскую границу на фоне ухудшающейся ситуации в Афганистане. В Душанбе подчеркнули, что отдельные участки границы, которую нужно охранять, находятся в труднодоступной горной местности.
19:02
Актриса Тельпухова поделилась воспоминаниями о работе с актёрами старой школы
Актриса Юлия Тельпухова поделилась воспоминаниями о работе с актёрами старой школы.