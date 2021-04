Insider: Ever Given не покинет Египет, пока не заплатит до $1 млрд компенсации

Контейнеровоз Ever Given удалось освободить после того, как он застрял между берегами Суэцкого канала, однако гигантское судно по-прежнему не может сдвинуться с места, сообщает The Business Insider. Местные власти отказываются выпускать его до тех пор, пока владельцы контейнеровоза не уплатят компенсацию на сумму до $1 млрд.

Reuters

Контейнеровозу Ever Given запрещено покидать Суэцкий канал до тех пор, пока его владельцы не заплатят до $1 млрд компенсации за спровоцированный им хаос, сообщает The Business Insider. Огромное судно Ever Given удалось освободить после того, как оно застряло между берегами Суэцкого канала, однако контейнеровоз по-прежнему не может сдвинуться с места, подчёркивает издание. Всё дело в разгоревшемся вокруг него споре по поводу того, кто должен заплатить за разблокирование водного пути. Власти Египта заявили, что не выпустят массивное судно, перекрывшее Суэцкий канал почти на неделю, до тех пор пока его владельцы не согласятся выплатить компенсацию на сумму до $1 млрд. «Судно останется здесь до завершения расследования и выплаты компенсации», — заявил глава Управления Суэцкого канала Усама Раби. «Мы надеемся на скорое достижение соглашения», — добавил он, отметив, что «в ту же минуту, когда они согласятся выплатить компенсацию, судну будет разрешено сдвинуться с места». По словам Раби, египетские власти потребуют $1 млрд на покрытие расходов по освобождению судна. Эта сумма покроет расходы на привлечение оборудования, использовавшегося для расчистки пути, и ущерб от повреждения самого канала в результате дноуглубительных работ, а также компенсирует труд около 800 человек, которые работали, чтобы освободить судно водоизмещением 200 тыс. тонн, сказал Раби. Эта сумма также возместит расходы, связанные с перекрытием канала, которое в итоге привело к «эпической пробке из более чем 400 кораблей» по обе стороны канала. При этом Раби не уточнял, как конкретно власти пришли именно к такой сумме. По информации базирующейся в Лондоне финансовой компании Refinitiv, из-за блокады канала Египет потерял около $95 млн транзитных пошлин. Также до сих пор не ясно, кто должен выплатить компенсацию, которую требует Египет. Японская компания Shoei Kisen Kaisha Ltd., являющаяся владельцем судна Ever Given, сообщила, что не получала никаких официальных запросов от египетских властей. Глава Evergreen Marine Corp., фрахтователя Ever Given, сказал, что компания «свободна от ответственности за задержку груза», которая «будет покрыта страховкой». Ever Given сошёл с курса во время неожиданного урагана и застрял в песчаных отмелях Суэцкого канала 23 марта, что привело к перебоям в мировой торговле. Шесть дней спустя контейнеровоз удалось сдвинуть с места, напоминает издание. С тех пор Египет ведёт официальное расследование того, каким образом судно застряло, перегородив Суэцкий канал. Контейнеровоз, находящийся на нём груз и 25 человек индийского экипажа моряков останутся на якоре в Большом Горьком озере Египта до окончания расследования. Ранее в этом месяце власти сообщили, что экипаж судна в безопасности и будет продолжать получать зарплату. По словам Раби, он предпочёл бы урегулировать вопрос о компенсации без суда, хотя он не исключил возможности подачи судебного иска, отмечает The Business Insider.

