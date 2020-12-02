CNN: ВМС США решили списать пострадавший от пожара корабль USS Bonhomme Richard

ВМС США выведут из строя универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard в связи с повреждениями, полученными судном в результате пожара летом этого года, пишет CNN. Американские военные сочли восстановление судна нецелесообразным из-за стоимости работ и времени, которое на них уйдёт.

Военно-морские силы США приняли решение вывести из боевого строя универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard, после того как было установлено, что его восстановление после пожара обойдётся в миллиарды долларов, сообщает CNN.

Как напоминает телеканал, Bonhomme Richard находился на базе Военно-морских сил США в городе Сан-Диего, когда на борту корабля вспыхнул сильнейший пожар. На то, чтобы окончательно справиться с возгоранием потребовалось несколько дней.

В ВМС оценили восстановление корабля в $2,5 — 3,2 млрд, посчитав, что работы заняли бы от пяти до семи лет, так как замене подлежит около 60% судна. В связи с этим руководство Военно-морских сил сочло нецелесообразным его восстановление.

Кроме того, по оценкам американских военных, преобразование Bonhomme Richard в судно другого типа, например, плавучий госпиталь, может обойтись более чем в $1 млрд. При этом построить совершенно новый корабль данного типа было бы дешевле.

«Мы пришли к выводу, что нам необходимо списать корабль», — заявил командующий Региональным центром технического обслуживания ВМС контр-адмирал Эрик Вер Хаге.

Вывод корабля из эксплуатации обойдётся приблизительно в $30 млн и займёт всего 9 — 12 месяцев, передаёт CNN.