Daily Express: корабль Королевского флота заметил российские военные корабли в британских водах

Патрульное судно Королевского флота Великобритании HMS Tyne обнаружило у берегов Шотландии российские военные корабли-разведчики, сообщает Daily Express. Как передаёт издание, российские суда пытались найти в британских водах укрытие от шторма Эйден. При этом, британским СМИ эта картина напомнила о советских судах времён холодной войны, следивших за британскими и американскими подводными лодками.

Патрульный корабль HMS Tyne наблюдал за разведывательным кораблём «Виктор Леонов» и его танкером поддержки «Сергей Осипов», ходившими вокруг залива Мори-Ферт в попытке укрыться от шторма «Эйден» и проводившими операции по пополнению запасов, сообщает Daily Express.

Как передаёт издание, российские корабли-разведчики класса «Вишня» вооружены ракетами морской обороны и используются для сбора разведывательной информации, передаваемой по радиосигналу. Эти «огромные суда» имеют длину 91,5 метра, водоизмещение 3470 тонн и экипаж около 150 человек.

Лейтенант Джастин Ширтклифф, офицер по оперативному контролю HMS Tyne, рассказал, что два российских корабля искали укрытие от сильных ветров и волн шторма Эйден, а Tyne оставался поблизости, чтобы следить за их деятельностью.

Как напоминает газета, патрульный корабль уже третий раз за этот месяц преследует иностранные военные корабли в своих водах — частично совместно с союзниками по НАТО. Tyne следил также за группой российских военных кораблей, включавших корвет «Василий Быков», подводную лодку класса «Кило» и сопровождавшее ее судно поддержки — океанский буксир.

В патрулировании британскому судну помогал португальский фрегат NRP Corte Real из постоянной морской группы НАТО 1, который обеспечивал постоянное наблюдение за российскими подразделениями во время их движения через британские воды.

Передав контрольные функции союзникам Великобритании, корабль Королевского флота направился на юг, чтобы наблюдать за другим российским судном — учебным кораблём «Смольный», проходящим через британские воды.

В репортаже NavalNews сообщалось, что «сцена напоминает о советских «рыболовных траулерах», которые работали у берегов Шотландии во время холодной войны и следили за британскими и американскими военными кораблями и подводными лодками — в особенности, покидавшими реку Клайд.