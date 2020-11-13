Times: Россия расширит влияние в Африке с помощью военно-морской базы в Судане

Россия рассматривает вопрос создания в Судане пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота, сообщает The Times. Ожидается, что это позволит стране не только усилить присутствие в Африке, но и развивать экономическое сотрудничество и наращивать объёмы взаимных инвестиций с государствами континента.

Россия планирует создать пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота в Судане в рамках борьбы за влияние в Красном море со странами Запада, странами Персидского залива и Китаем, передаёт The Times.

Проект соглашения, которое российское правительство представит президенту Владимиру Путину, предусматривает создание в Порт-Судане пункта, в котором страна может разместить четыре корабля, в том числе с ядерной энергетической установкой, и не более 300 военных.

Кроме того, согласно проекту, Россия безвозмездно поставит Судану военную технику для противовоздушной обороны пункта базы Военно-морского флота этой страны в Порт-Судане.

Как отмечает издание, Россия видит в подобной договорённости возможности для развития экономического сотрудничества и наращивания объёма взаимных инвестиций с государствами региона. Также ожидается, что пункт материально-технического обеспечения позволит стране усилить присутствие в Африке и следить за военными кораблями, в том числе американскими, проходящими через Красное море и Суэцкий канал по пути между Средиземным и Аравийским морями.

По словам бывшего начальника Главного штаба Военно-морского флота России Виктора Кравченко, российские корабли часто оказываются в Красном море, и пункт предоставит им место для заправки и ремонта. А со временем, предполагает адмирал в отставке, он может стать полноценной базой.

«Это напряжённый регион. Российское военно-морское присутствие там необходимо. Конечно, оперативные возможности нашего флота повысятся», — приводит The Times слова Кравченко.

Издание напоминает, что в рамках борьбы за влияние в 2017 году Китай открыл свою первую зарубежную военную базу в Джибути, где также находится база Военно-морских сил США. Схожим образом расширить своё влияние в Красном море стремятся Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар и Турция. Так, в 2017 году Турция открыла крупнейшую зарубежную военную базу в столице Сомали Могадишо.

При этом Россия также активно сотрудничает со странами Африки. В октябре прошлого года в Сочи прошёл первый саммит «Россия — Африка», в котором приняли участие более 40 лидеров. Форум ознаменовал «возвращение» России на континент.

Вместе с тем, Судан является вторым импортёром российского оружия в Африке после Алжира. Более того, российские компании занимаются добычей золота и разведкой и разработкой месторождений природного газа в стране.