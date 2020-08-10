Frankfurter Allgemeine: Германии пора выйти из внешнеполитической «зоны комфорта»

Германия остаётся в стороне от решения важных вопросов на мировой арене, пишет Frankfurter Allgemeine. Этим занимаются только Россия, Китай и США. При этом немецкие дипломаты «поют дифирамбы» многосторонности и международному диалогу, но ни к каким ощутимым успехам это не приводит. Для того, чтобы защитить европейские ценности, Берлину нужно выйти из внешнеполитической «зоны комфорта», настаивает автор статьи.

События в Гонконге и тот факт, что Россия и Китай заблокировали гуманитарную помощь для Сирии свидетельствуют о «беспомощности» немецкой и европейской внешней политики, пишет Frankfurter Allgemeine. В решении важных вопросов на мировой арене участвуют Москва, Пекин и Вашингтон. Берлин и Брюссель же остаются в сторону, а центральную роль им выделяют только в том случае, когда речь заходит о финансовой помощи в развитии стран.

Немецкие дипломаты «поют дифирамбы» многосторонности и международному диалогу, продолжает издание. Всё это звучит красиво и, по сути, правильно, но практически никогда не позволяет добиться ощутимого успеха. Если же Германия хочет отстаивать на мировой арене европейские ценности, ей нужно выйти из внешнеполитической «зоны комфорта», советует автор статьи.

К примеру, в Африке Китай раздаёт щедрые кредиты, обеспечивая себе доступ к местным рынкам и сырью. В результате государства оказываются в зависимом от Пекина положении. И некоторые из них уже начали понимать, что заключили «сделку с дьяволом». В отличие же от Поднебесной внешнеполитическая повестка Германии должна соединять в себе немецкие экономические интересы и европейские ценности. Речь идёт о предоставлении финансов, а также заключении соглашений о поставке сырья только при условии развития в странах демократических институтов, а также соблюдении прав человека.

«Это шанс для людей в странах, богатых сырьём: их не грабят, а воспринимают как равных партнёров», — объясняет Frankfurter Allgemeine. Этот подход также может помочь углубить сотрудничество в сфере внешней политики на общеевропейском уровне. К примеру, у Германии, Франции, Австрии и Италии есть общие интересы по развитию водородной энергетики. Для этого необходимо много африканского солнца и ветра. И чем больше государств будут участвовать в таких проектах, тем большую выгоду смогут извлечь все стороны. В свою очередь европейские страны смогут успешнее проводить свою ориентированную на ценности внешнюю политику.