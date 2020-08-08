Эксперт Global Times: США активизировали попытки разобщить Китай и Россию
В последнее время США активно предлагали России присоединиться к «Большой семёрке» в расширенном формате и хотели привлечь Китай к переговорам о заключении нового договора СНВ между США и Россией. Как пишет заместитель директора Центра исследования России при Народном университете Китая и Санкт-Петербургском государственном университете Ван Сяньцзюй, эти шаги воспринимаются как стремление США разобщить Москву и Пекин, однако то, что Россия неоднократно отвергала «приманки» Вашингтона, показывает, что у двух стран существует очень тесное сотрудничество.
Как отмечает эксперт, чтобы испортить отношения меду Китаем и Россией, США используют «мягкую силу» и «умную силу». Именно поэтому в последнее время в американских СМИ и в социальных сетях наблюдается резкое увеличение числа тех, кто пытается настроить Китай и Россию друг против друга и опорочить их отношения.
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