Министр обороны Великобритании перед учениями в Филиппинском море: Китаю не удастся нас запугать

Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес заявил, что корабли Королевского военно-морского флота пройдут через Южно-Китайское море для участия в учениях в Филиппинском море, несмотря на недовольство китайских властей, пишет The Times. Однако скептики сомневаются в том, что несколько британских кораблей смогут повлиять на Пекин, полагая, что это лишь втянет Лондон в конфликт.

Вопреки претензиям Китая на суверенитет над большей частью Южно-Китайского моря, Великобритания «обязана» настаивать на свободе судоходства, при этом стараясь избегать холодной войны в Восточной Азии, заявил министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес.

Как отмечает The Times, в ходе визита в Японию в рамках тихоокеанского турне, призванного подчеркнуть стратегический «разворот» Великобритании в сторону Восточной Азии в условиях растущей военной активности Китая, Уоллес указал на право британских судов проходить там, где позволяет международное право.

Ожидается, что в августе британская авианосная ударная группа во главе с кораблём HMS Queen Elizabeth пройдёт по Южно-Китайскому морю по пути в Японию, чтобы в сентябре принять участие в совместных с Австралией, Францией, Японией, Новой Зеландией, Южной Кореей и США учениях в Филиппинском море.

«Не секрет, что Китай преследует суда, проходящие через международные воды по вполне законным маршрутам, бросая им вызов. Мы будем уважать Китай и надеемся, что Китай будет уважать нас <...>. Мы будем плавать там, где позволяет международное право», — отметил Уоллес в интервью изданию.

По словам главы оборонного ведомства, Пекину не удастся запугать британцев, как они пытались поступить с американскими военными кораблями, проходившими вблизи спорных островов. Уоллес отметил, что Лондон намерен работать с партнёрами в регионе, чтобы «защищать демократические ценности, противостоять общим угрозам и обеспечивать безопасность» союзников.

Впрочем, скептики сомневаются в том, что несколько кораблей Королевского военно-морского флота смогут повлиять на китайское руководство, полагая, что это лишь может втянуть Великобританию в конфликт.

Уоллес признал, что обстановка в мире стала более «тревожной и напряжённой», однако отверг предположение о том, что противостояние с Китаем может ускорить начало новой холодной войны в Азии, пишет The Times.