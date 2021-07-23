WSJ: Вашингтон и Багдад заявят о выводе американских войск из Ирака до конца 2021 года

Официальные лица Ирака и США готовятся опубликовать совместное заявление о выводе американских войск до конца этого года, пишет The Wall Street Journal. При этом ожидается, что Вашингтон пересмотрит функции некоторых подразделений и оставит их в качестве необходимого военного присутствия, которое требуется Багдаду для помощи в борьбе с ИГИЛ.

Высокопоставленные чиновники из Ирака и США заявили, что намерены выпустить заявление о выводе американских боевых подразделений к концу этого года, при этом они подтвердят необходимость американского военного присутствия для помощи силам Ирака в их борьбе с ИГИЛ*, сообщает The Wall Street Journal.

«Нам больше не нужны истребители, потому что они у нас есть, — объяснил в интервью изданию министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн. — Что нам нужно? Нам нужно сотрудничество в области разведки. Нам нужна помощь с обучением. Нам нужны военные, которые помогут нам в воздухе».

В статье отмечается, что заявление будет сделано в связи с предстоящим визитом премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадими в Вашингтон, в ходе которого он встретится с президентом США Джо Байденом. По словам бывших и действующих официальных лиц, целью такого шага является снижение политического давления со стороны консервативных шиитских группировок: они хотят, чтобы около 2500 американских солдат покинули страну, но США продолжили оказывать поддержку иракских сил безопасности. Один из официальных лиц США добавил, что Вашингтон планирует выполнить условия этого заявления главным образом благодаря пересмотру роли некоторых военных подразделений, а не сокращению американского присутствия.

Между тем некоторые эксперты по региону предполагают, что такие изменения не сильно скажутся на повседневных обязанностях большинства военнослужащих США в Ираке. «Их цель — помочь аль-Кадими вернуться домой с достижениями, но не провалить антитеррористическую кампанию, — считает аналитик Вашингтонского института ближневосточной политики Майкл Найт. — Почти никто из (американских. — ИноТВ) вооружённых сил в Ираке не ввязывается в бой, если только их не атакуют».

В то же время неясно, достаточно ли будет такого шага, чтобы успокаивать критиков аль-Кадими на родине. Американская газета утверждает, что общее заявление вряд ли удовлетворит пользующихся поддержкой Ирана боевиков, которые совершают ракетные обстрелы и нападения с помощью дронов на базы с американскими частями. По мнению бывшего посла США в Ираке Джеймса Джеффри, эти радикалы никогда не разделяли американские войска в зависимости от их миссии и статуса — они хотят, чтобы никого из них в Ираке не было.

Как пишет The Wall Street Journal, официальные лица США и Ирака не поделились деталями вывода войск или тем, как планируемое заявление может обеспечивать реализацию основных задач в регионе. Так, обычно армия США считает подразделения ПВО, которые отражают ракетные обстрелы и атаки дронов, боевыми частями, однако Пентагон твёрдо намерен защитить все американские войска в Ираке, боевые или нет. К тому же официальные лица не уточнили, как вывод боевых частей может повлиять на будущие операции американских войск специального назначения, которые используются Ираком для организации ударов по боевикам «Исламского государства» в соседней Сирии.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.