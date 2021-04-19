Fox News: в Ираке авиабаза с американскими контрактниками подверглась обстрелу

12:20
Зайцев: для фигуристов самым сложным считается первый сезон после громкой победы
Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Александр Зайцев рассказал, с какими сложностями могут столкнуться чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов в следующем сезоне.
12:17
В Приморье прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Приморском крае выявили 35 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии заболели 43 208 человек.
12:17
В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом
В Удмуртии за минувшие сутки ещё у 64 жителей подтвердился диагноз «коронавирус». Выздоровели и были выписаны 76 пациентов.
12:17
Власти Челябинской области прокомментировали ситуацию с лесными пожарами
Начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с лесными пожарами.
12:17
В Союзе садоводов предложили продлить «водную амнистию»
Юрист Союза садоводов Динара Хакимова предложила продлить «водную амнистию».
12:16
На Ставрополье свыше 162 тысяч человек привились от коронавируса
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в регионе свыше 162 тыс. человек поставили вакцину против COVID-19.
12:16
В Крымской астрофизической обсерватории рассказали о своей работе
Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров рассказал о своей работе.
12:15
Зайцев: Мишина и Галлямов должны были выстрелить
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Зайцев рассказал, почему не удивился победе Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате мира в Стокгольме.
12:14
Почётный президент РФС высказался о влиянии Суперлиги на российский футбол
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал новость об официальном формировании европейской Суперлиги.
12:13
Мосгорсуд зарегистрировал иск о признании ФБК экстремисткой организацией
Мосгорсуд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы о признании ФБК* экстремистской организацией.
12:13
В Новочеркасске 20 апреля объявят траур по погибшим в ДТП подросткам
В Новочеркасске Ростовской области вторник, 20 апреля, будет объявлен днём траура по пятерым погибшим в ДТП подросткам, сообщили в пресс-службе городской администрации.
12:09
Попова оценила меры борьбы с коронавирусом в Москве и Петербурге
Москва и Санкт-Петербург более достойно справляются с коронавирусом, чем другие мировые столицы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
12:04
Навального переводят в стационар больницы для осуждённых во Владимире
Согласно решению комиссии врачей, Алексея Навального переводят в стационар областной больницы для осуждённых, которая находится на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области.
12:03
Синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники
Первомай в Москве ожидается прохладным и с дождями, а к Дню Победы потеплеет до +20 °С, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
12:00
Источник: клубы Суперлиги вышли из состава ECA
12 клубов Суперлиги вышли из состава Ассоциации европейских футбольных клубов (ЕСА).
11:55
Комитет Госдумы одобрил поправку об агитации при многодневном голосовании
Комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправку об агитации при многодневном голосовании.
11:55
США отказались от предложения России смягчить санкции против КНДР
Соединённые Штаты отказались от предложения России смягчить санкции Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи.
11:53
Попова отметила необходимость особых мер против COVID-19 в крупных городах
В крупных городах России с населением свыше 2 млн человек необходимы специальные меры против коронавирусной инфекции COVID-19, заявила во время общего собрания отделения медицинских наук РАН глава Роспотребнадзора Анна Попова.
11:44
Источник: УЕФА будет отстранять клубы и игроков Суперлиги от европейских и международных турниров
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) грозит серьёзными санкциями для клубов и игроков, которые примут участие в европейской Суперлиге.
11:42
В Польше открыли первый пункт для массовой вакцинации от коронавируса
На стадионе в городе Легница открыли первый в Польше пункт для массовой вакцинации от коронавируса. Власти планируют до 10 мая начать запись на прививки для всех желающих от 18 лет.
11:41
В России выявили 192 случая британского штамма коронавируса
Более 190 случаев заболевания британским штаммом и свыше 20 — южноафриканским вариантом коронавируса выявлено в России по состоянию на 16 апреля. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на собрании отделения медицинских наук РАН.
11:36
В посольстве России в Непале рассказали о состоянии найденных альпинистов
В посольстве России в Непале прокомментировали ситуацию с найденными на склоне горы Аннапурна российскими альпинистами.
11:33
В России зафиксировали формирование сибирского варианта коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории России фиксируется формирование сибирского и северо-западного вариантов коронавирусной инфекции.
11:32
В Госдуме прокомментировали создание футбольной Суперлиги
Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал новость об официальном формировании европейской Суперлиги.
11:26
Эксперт напомнила о штрафах за борщевик на участках в Подмосковье
Партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова напомнила о штрафах за наличие борщевика на участке в Московской области.
11:25
В сервис Russpass добавили маршрут по историческому центру Москвы
В цифровой туристический сервис Russpass добавили однодневный маршрут по историческому центру Москвы — от Воздвиженки до Колымажного переулка и Волхонки.
11:25
В Томской области оценили паводковую ситуацию
В понедельник, 19 апреля, в управлении МЧС по Томской области сообщили, что паводковая обстановка в регионе остаётся стабильной. Подтопленных населённых пунктов в регионе, по данным ведомства, нет.
11:24
Синоптики предупредили о резких перепадах температуры в Тюмени
Синоптики предупредили о резких перепадах температуры на этой неделе в Тюмени.
11:22
В Ижевске в мае пройдёт полумарафон «ЗаБег»
В Ижевске 30 мая пройдёт V Всероссийский полумарафон «ЗаБег Россия».
11:20
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране стабилизируется.
11:16
Источник: УЕФА может приостановить розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ближайшее время примет решение относительно продолжения сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы после создания европейской Суперлиги.
11:15
Боррель отметил рост напряжённости в отношениях России и ЕС
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал отношения России и Евросоюза.
11:13
ФСБ изъяла 222 единицы оружия в подпольных мастерских в 21 регионе
ФСБ России в ходе спецоперации пресекла деятельность 55 подпольных оружейников, причастных к незаконной модернизации оружия и сбыту боеприпасов. В 21 регионе страны изъяты 222 единицы оружия в 27 подпольных мастерских.
11:11
За сутки в России выявлено 8589 случаев коронавируса
В течение суток в России выявили 8589 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 8632 заболевших. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
11:06
РФПИ договорился о дополнительном производстве в Китае вакцины «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с китайским партнёром Hualan Biological Bacterin о производстве в КНР ещё более 100 млн доз российской вакцины «Спутник V» в год.
11:06
Источник: «Бавария», «РБ Лейпциг» и «Порту» могут вступить в Суперлигу
Мюнхенская «Бавария», «РБ Лейпциг» и «Порту» могут пополнить состав участников европейской Суперлиги в ближайшие дни.
11:04
РБК: Минфин предложил отложить строительство 25 мусоросжигательных заводов
Министерство финансов России предложило отложить решение о финансировании проекта «РТ-Инвеста» по строительству 25 заводов по сжиганию мусора до того момента, пока не заработают на полную мощность первые пять заводов в Казани и Подмосковье.
11:00
Клубы Суперлиги уведомили ФИФА и УЕФА о составлении судебных исков
12 клубов — основателей европейской Суперлиги обратились в суды, чтобы помешать Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сорвать запуск турнира.
10:51
В Челябинске обсудили способы борьбы с последствиями пылевых бурь
На аппаратном совещании во главе с мэром Челябинска Натальей Котовой обсудили проблему пылевых бурь и методы борьбы с ней.
10:51
Юрист прокомментировала единовременную федеральную выплату ко Дню Победы
Партнёр управляющей компании PG Partners Светлана Петрикова рассказала о единовременной федеральной выплате ко Дню Победы.
10:50
Данные о врождённой болезни найденной в Талдоме девочки не подтвердили
Подозрения на врождённые заболевания истощённой шестилетней девочки, найденной в подмосковном Талдоме, не подтвердились, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.
10:49
Собянин рассказал о развитии системы наземного транспорта в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии наземного транспорта в Москве.
10:49
Юрист прокомментировала предстоящий пересчёт доплат к пенсии для ряда категорий граждан
Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская прокомментировала предстоящий пересчёт доплат к пенсии для ряда категорий граждан.
10:49
В Петербурге и области ожидается солнечная погода
В понедельник, 19 апреля, в Санкт-Петербурге ожидается сухая и солнечная погода.
10:47
На портале «Узнай Москву» модернизировали функционал
Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала о том, как портал «Узнай Москву» модернизировали, сделав его удобнее для пользователей.
10:44
Немецкая футбольная лига выступила против создания Суперлиги
Директор Немецкой футбольной лиги (НФЛ) Кристиан Зайферт прокомментировал новость об официальном формировании европейской Суперлиги.
10:44
В Совфеде оценили идею предоставлять многодетным семьям топливные карты
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Никиты Березина предоставлять многодетным семьям топливные карты с ежемесячным лимитом.
10:38
В РФПИ рассказали о планах инвестировать в создание облачного сервиса в России
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компания «ЭР-Телеком» и ближневосточный фонд инвестируют в создание облачного сервиса в России на базе активов компании Linxdatacenter.
10:32
РПЛ выступила против создания Суперлиги
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал новость об официальном формировании европейской Суперлиги.
10:30
Синоптик рассказал о потеплении в Пермском крае
По прогнозам синоптиков, после резкого похолодания в Пермском крае снова будет тепло. Здесь установится солнечная и сухая погода.