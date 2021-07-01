Guardian: история вряд ли простит Рамсфельду разжигание войны в Ираке

История вряд ли простит бывшему министру обороны США Дональду Рамсфельду разжигание войны в Ираке, отмечает The Guardian в своей статье, написанной в связи с кончиной экс-главы Пентагона.



Его имя навсегда будет связано не только с крупнейшим военным фиаско в истории США — вторжением в Ирак в 2003 году в поисках никогда не существовавшего оружия массового поражения, — но и с широко распространённым применением пыток, которые до сих пор сказываются на репутации Америки.



Рамсфельда будут помнить не только из-за неудачных решений, которые он принял на посту министра обороны, но и из-за его попыток скрыть неудобные факты, которые не соответствовали его версии событий.



Так, после вторжения в Ирак появились документы, из которых стало ясно, что Рамсфельд хорошо знал о «зияющих прорехах» в разведданных об иракском оружии массового поражения, хотя он постоянно представлял публике эти утверждения, как будто они были несомненными фактами.



Кроме того, он преуменьшал рост повстанческого движения против возглавляемого США оккупационного режима, установившегося вслед за падением режима Саддама Хусейна, а также прокомментировал крах правопорядка в Багдаде беззаботной фразой «такое бывает», которая затем преследовала его всю оставшуюся жизнь.



Его нежелание прислушиваться к предупреждениям, которые не соответствовали его мировоззрению, оттолкнуло от него генералов и рядовых военных. Его настойчивые заявления об отсутствии серьёзной угрозы в Ираке способствовали тому, что американские военные через год после вторжения ездили на легкобронированных внедорожниках.



Когда в 2001 году Джордж Буш назначил Рамсфелда министром обороны, многие считали, что он и его коллега-ветеран из администрации Джеральда Форда, Дик Чейни, окажут сдерживающее влияние на неопытного президента.



Однако после терактов 11 сентября Рамсфельд и Чейни вместе с заместителем Рамсфельда Полом Вулфовицем превратились в радикальных разжигателей войны, которыми двигал страх перед худшими сценариями развития событий, практически не имевшими под собой никаких реальных оснований. В частности, они считали, что Хуссейн был союзником террористической группировки «Аль-Каида»*, что у него было химическое и биологическое оружие и он был на грани создания ядерных боеголовок.



Рамсфельд также известен введением «усиленных методов допроса», которые, как теперь широко известно, включали в себя пытки.



Ещё одним наследием экс-главы Пентагона, которое даже два десятилетия спустя продолжает оставаться бременем для правительства США, — это тюрьма Гуантанамо, которая, как в своё время утверждал Рамсфельд, была «наименее худшим местом» для содержания подозреваемых в терроризме и военнопленных вне досягаемости от американской системы правовой защиты.



Сменявшие друг друга администрации стремились закрыть эту тюрьму, которая стала позором и препятствием на пути к правосудию для жертв 11 сентября, отмечается в статье. Дело в том, что применение пыток во время содержания под стражей испортило доказательную базу, что не позволило даже начать судебный процесс над ключевыми обвиняемыми.



В своих мемуарах Рамсфельд неохотно признал, что он допустил «несколько искажений» в одном из своих утверждений об иракских объектах с якобы имевшимся там оружием массового поражения. Он также написал, что был «удивлён и обеспокоен», узнав постфактум о том, как вела допросы американская сторона. Кроме того, бывший министр обороны США назвал нарушения в багдадской тюрьме Абу-Грейб самым мрачным часом своей карьеры в Пентагоне.



«Он представил такие эксцессы как сбои, а не как неизбежные результаты своей политики. История вряд ли будет (к нему. — ИноТВ) столь снисходительной», — пишет в завершение The Guardian.



* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.