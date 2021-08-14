Сменить режим в Иране: Hill дал рецепт, как покончить с «ближневосточной зимой»

В своё время «арабская весна» дала основания надеяться на демократизацию Ближнего Востока, однако новая волна авторитаристов и исламистов привела к тому, что в регионе воцарилась «длительная ближневосточная зима», пишет The Hill. По мнению издания, за этой тенденцией во многом стоит Иран и его марионетки, поэтому лучший шанс покончить с этой зимой — помочь самому иранского народу сменить режим в этой стране.

Десять лет назад «арабская весна» принесла на Ближний Восток надежду, что люди там смогут стать хозяевами своих собственных жизней, избавившись от гнёта различных репрессивных режимов. Многие же на Западе надеялись, что новые правительства будут охотнее идти навстречу их интересам даже в том случае, если они не станут демократиями западного образца. Однако все эти мечты пошли прахом, когда исламисты и новая волна авторитаристов воспользовались благоприятным моментом и установили контроль над странами. В результате эта «весна» превратились в длительную «ближневосточную зиму», пишет The Hill.

Между тем, хотя «ближневосточная зима» началась в арабском мире, продолжается она в основном стараниями Ирана, который вынашивает экспансионистские планы. Как отметил в этом месяце один высокопоставленный дипломат из Бахрейна, «если вы взглянете на кризисы на Ближнем Востоке, то их всех пронизывает одна красная нить. И вы бы нашли там руку Ирана».

В 2009 году мир вполне мог стать свидетелем «персидской весны»: тогда на улицы в знак протеста вышли миллионы иранцев. При этом шансы на успех у них были несколько выше, чем у их коллег в арабском мире, так как иранцы в целом принадлежат к числу одних из самых вестернизированных народов на Ближнем Востоке. «К сожалению, администрация Обамы бросила иранский народ, сделав выбор в пользу сближения с верховным лидером Ирана, а не желаний граждан этой страны», — считает издание.

Низвержение репрессивного иранского правительства — это исход, на который должен надеяться каждый правозащитник. Однако слишком многие из них лелеют мечты о том, какой могла бы быть эта исламская республика, если её умиротворить. Они, должно быть, слепы и не видят её сути — сути государства, которое поддерживает террор, нарушает права человека, бросает неугодных в тюрьму, пытает и даже казнит геев, журналистов, иностранцев и вообще всех, кто осмелился бросить ему вызов.

За последние 10 лет в регионе произошли колоссальные изменения: расцвет и закат ИГИЛ*, захват влияния иранскими марионетками в Ливане, Ираке, Йемене и Сирии, массовый исход из последней страны — и это только то, что на поверхности. При такой мрачной картине совсем неудивительно, что и демократы, и республиканцы не горят желанием противостоять Ирану, который, скорее всего, рано или поздно станет членом ядерного клуба.

В статье для The Wall Street Journal за авторством двух экспертов по Ирану Руэля Марка Герехта и Рэя Такейха, говорится следующее: «Со стороны Байдена и его старших советников было бы куда менее стратегически предосудительно и, вероятно, более честно в интеллектуальном плане признать, по крайней мере перед самими собой, что Белый дом не собирается мешать Тегерану в создании бомбы». Эти эксперты, по мнению The Hill, недалёки от истины. Несмотря на то что на протяжении нескольких поколений американские президенты утверждали, что никогда не смирятся с планами Ирана приобрести ядерное оружие, похоже, что США ничего не могут сделать, чтобы помешать Тегерану в этом отношении, и Тегеран это понимает.

При этом, что ещё более важно, авторы призвали США «поддержать демократические устремления иранского народа». Фактически речь здесь идёт о единственном реалистичном подходе, призванном сделать регион более безопасным и продвинуть американские интересы в сфере безопасности. Добиться этого можно с помощью смены режима, который инициирует и осуществит иранский народ при поддержке Запада. Если иранский народ восстанет, то США необходимо поддержать его как дипломатически, так и предоставить ему всё нужное для самообороны. При этом никакого ввода американских войск не потребуется. Более того, при смене режима новое правительство будет охотнее вести переговоры по ядерной сделке.

«Не стоит бояться констатировать очевидное: крах джихадистского правительства Ирана — это наш лучший шанс покончить с длительной «ближневосточной зимой». США следует поддержать иранский народ, чтобы он мог выбрать новых лидеров в ходе несфальсифицированных выборов. Это влечёт за собой необходимость продолжения и усиления экономического давления на нынешнее правительство. Цель — добиться смены режима в Иране без ввода американских войск — и это лучший шанс для продвижения наших долгосрочных интересов в сфере безопасности», — подытоживает The Hill.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.