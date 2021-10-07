France 24: Цукерберг отверг обвинения в адрес Facebook
Отвечая на обвинения в том, что Facebook ценит прибыль выше безопасности, Марк Цукерберг говорит, что это просто неправда.
Отвечая на обвинения в том, что Facebook ценит прибыль выше безопасности, Марк Цукерберг говорит, что это просто неправда.
Суд отклонил апелляцию на постановление, которую подала защита бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, арестованного на два месяца по обвинению во взятке почти в 20 млн рублей.
Президент США Джо Байден в эфире CNN заявил, что не ожидает существенного снижения цен на природный газ до начала следующего года.
Египетские отели смогут работать с полной загрузкой и принимать постояльцев без ограничений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о том, нужно ли показать россиянам кадры ревакцинации главы государства Владимира Путина от COVID-19, зависит исключительно от мнения российского лидера.
Власти Сахалинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусными ограничениями в регионе.
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на поражение «Локомотива» от турецкого «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, почему решил отдать свою серебряную медаль Российской премьер-лиги за сезон-2019/20 юному болельщику команды.
Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили прокомментировал поражение от стамбульского «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с министром обороны Дании Трине Брамсен сотрудничество в сфере безопасности и действия России.
Полузащитник московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека прокомментировал поражение от стамбульского «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Лидеры стран Евросоюза в декабре снова вернутся к обсуждению ситуации с ценами на энергию и мерами реагирования на неё.
Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник отреагировал на поражение от стамбульского «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Юный болельщик московского «Локомотива» Игорь Климов прокомментировал поступок бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина, который отдал ему серебряную медаль Российской премьер-лиги за сезон-2019/20.
В лондонском Музее мадам Тюссо поставили восковую фигуру египетского футболиста английского «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха.
Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль после поражения от стамбульского «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы поделился мнением о шансах команды на плей-офф.
Главный тренер стамбульского «Галатасарая» Фатих Терим высказался о победе над московским «Локомотивом» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Власти Камчатского края запретили c 1 ноября брать на работу вахтовиков, которые не привиты вакциной от COVID-19.
Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился мнением об игре команды в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы со стамбульским «Галатасараем».
Главы стран Евросоюза поручили Еврокомиссии и государствам-членам оказать поддержку потребителям и европейским компаниям в связи с энергетическим кризисом, вызванным ростом цен на газ.
Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на поражение от стамбульского «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам очередной еврокубковой недели.
В Москве один человек погиб в результате пожара в многоэтажном доме, 16 граждан спасены. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по столице.
Тушинский суд оштрафовал бывшего главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова за нападение на журналиста РБК Александра Щёголева.
Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал поражение от стамбульского «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице после отмены визита в Северную Ирландию.
Известный актёр и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал поражение от стамбульского «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не располагает информацией, которая бы указывала на то, что Иран тайно обогащает уран.
Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о поражении московского «Локомотива» от стамбульского «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов, который выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), рассказал, когда планирует провести следующий поединок.
Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов, который выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), объяснил, почему ему легче приезжать на турниры в Абу-Даби, а не в США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о ситуации с регистрацией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.
Французский «Монако» на выезде переиграл нидерландский ПСВ в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Итальянский «Наполи» взял верх над польской «Легией» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Московский «Локомотив» на своём поле потерпел поражение от стамбульского «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Стамбульский «Галатасарай» открыл счёт в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы с московским «Локомотивом».
Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что решение об исключении движения «Талибан»* из списка террористических организаций должно приниматься на уровне ООН.
Публицист Роман Газенко в рубрике «Укол зонтиком» Виталия Серуканова в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал блокировку YouTube-каналов RT DE и ограничение работы телеканала в Германии.
Во время матча третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы между московским «Локомотивом» и стамбульским «Галатасараем» сломалась система видеопомощи арбитрам (VAR).
Бывший главный тренер московского «Локомотива» перед матчем третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы со стамбульским «Галатасараем» получил серебряную медаль Российской премьер-лиги за сезон-2019/20.
Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов получил травму в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы со стамбульским «Галатасараем».
Главы двух комитетов бундестага Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр выступили за быстрый ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» в связи с высоким спросом на газ.
Администрация США считает, что новые разработки вооружений КНР усиливают напряжённость в азиатском регионе и за его пределами. Об этом заявил представитель Белого дома Карин Жан-Пьер
Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов выразил мнение, что петербургскому «Зениту» зимой нужно начинать искать замену форварду Артёму Дзюбе.
Врач-педиатр и инфекционист Евгений Тимаков в эфире стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» объяснил, почему дети стали болеть коронавирусом в тяжёлой форме.
Новые ограничения в Москве и Подмосковье вынужденные, они связаны с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов, который выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), прокомментировал новость, согласно которой для выступления на территории США иностранным спортсменам теперь необходимо иметь сертификат о вакцинации препаратом, одобренным ВОЗ.
Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов, который выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), ответил на вопрос, проходил ли он процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции.
Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в рамках встречи со спецпредставителем Европейского cоюза по правам человека Имоном Гилмором порекомендовал ЕС усилить антироссийские санкции.
Завершился первый тайм матча третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы между московским «Локомотивом» и стамбульским «Галатасараем».
Директор театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина Владимир Казаченко прокомментировал введение нерабочих дней в Москве.