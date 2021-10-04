Экс-сотрудница: Facebook зарабатывает деньги на ненависти и ярости

Фрэнсис Хауген, проработавшая в Facebook два года, рассказала о том, что алгоритмы социальной сети заостряют внимание на одной эмоции — гневе. Facebook нарочно предлагает пользователям больше контента, вызывающего ярость, потому что это позволяет привлечь больше людей и приносит компании финансовую выгоду. Таким образом, Facebook провоцирует у пользователей негодование и в конечном итоге порождает насилие, отмечает немецкий телеканал Das Erste, опираясь на заявления Хауген.

Фрэнсис Хауген потеряла друзей из-за теорий заговора, поэтому она пыталась бороться с этим в Facebook — однако, как выяснилось, тщетно, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

«Что я постоянно видела в Facebook: конфликты интересов между тем, что хорошо для общества, и тем, что хорошо для Facebook. Facebook выбрал то, что приносит больше денег», — рассказывает Хауген. Ей 37 лет, и в течение двух лет она работала в Facebook. По её словам, она была разочарована, когда ни на что не смогла повлиять.

Хауген обвиняет концерн в том, что его алгоритмы заостряют внимание на одной эмоции — гневе. «В телефоне вы можете увидеть только 100 единиц контента. Но у Facebook есть тысячи вариантов, которые он может вам показать. Одним из последствий того, как Facebook выбирает этот контент сейчас, является оптимизация материалов, которые привлекают пользователей. Тогда они остаются на платформе дольше», — объясняет Хауген. При этом она подчёркивает: «Их собственные исследования показывают, что легче внушить людям гнев, чем другие эмоции», поэтому Facebook зарабатывает деньги на ненависти и ярости.

По её словам, если бы Facebook изменил алгоритм, он бы потерял деньги. Свои обвинения Хауген подкрепляет внутренними документами, которые она собирает, копирует и, помимо этого, отправляет газете The Wall Street Journal. Среди них присутствует в том числе исследование, доказывающее, что дочерняя компания Facebook — Instagram — наносит вред молодым девушкам и, к примеру, может вызывать у них депрессию, а также способствует развитию расстройств пищевого поведения. Однако Facebook намеренно скрыл эти данные, отмечает Das Erste.

«Собственное исследование Facebook показывает, что Instagram не только опасен для подростков, но и вредит им, что он значительно хуже, чем другие формы социальных сетей», — утверждает Хауген. Вместо этого глава Facebook Марк Цукерберг подчеркнул в конгрессе США, что соцсети оказывают положительное влияние на ментальное здоровье людей.

На заявления Хауген Facebook отреагировал заявлением, а также подчеркнул, что платформа пытается найти баланс между правом миллиарда людей на свободу выражения мнений и надёжной и безопасной средой для пользователей. Во вторник Хауген должна выступить перед конгрессом. Она подала властям США официальный запрос на защиту её как разоблачительницы, чтобы уберечь себя от исков со стороны своего бывшего работодателя.

Очевидно, Хауген была готова рискнуть. Она считает, что Facebook может нанести огромный ущерб обществу. «Когда наша среда состоит из информации, которая поляризует, приводит в ярость, это приводит к потере доверия к тем, кто находится рядом. Такая версия Facebook разрывает наше общество и порождает насилие в мире», — цитирует немецкий телеканал Das Erste предостережение, сделанное бывшей сотрудницей Facebook Фрэнсис Хауген.