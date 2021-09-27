Telegraph: мемы вместо борьбы с преступностью — британских полицейских возмутил аккаунт их ведомства в Instagram

Инициатива руководства вызвала негодование среди сотрудников британской полиции. Оказалось, что служба ежегодно тратит сотни тысяч фунтов на одну-единственную страницу в соцсетях. По мнению рядовых стражей правопорядка, от этих средств было бы больше пользы, если бы они тратились на патрули, пишет The Daily Telegraph.

Инициатива руководства «привела в ярость» сотрудников британской полиции. Оказалось, что «вместо реальной борьбы с преступностью» служба каждый год тратит сотни тысяч фунтов на страницу в соцсетях, пишет The Daily Telegraph.

Поводом для недовольства послужил блог YourPolice.uk, направленный на расширение взаимодействия с британской молодёжью. Запрос издания показал, что содержание этого проекта, который представлен одной-единственной страницей в Instagram, ежегодно обходится Национальному совету начальников полиции (NPCC) в сумму ₤350 тыс.

Этот аккаунт не так давно привлёк внимание рядовых полицейских. Причиной стала его публикация, в которой говорилось, что патрульные машины были перекрашены в цвета радуги, чтобы побудить людей сообщать о расистских, гомофобных и трансфобных инцидентах.

«Должен ли совет начальников полиции тратить 350 тысяч в год на ведение учётной записи в Instagram, которая продвигает такие вещи, как радужные автомобили, и называет это «вовлечением подростков»? Разве такие деньги не лучше использовать на полицейские патрули, чтобы препятствовать массовому насилию среди молодёжи?» — риторически спрашивают стражи правопорядка, которые дали изданию интервью на условиях анонимности.

В объявлении о найме «офицера по взаимодействию в цифровой среде», то есть модератора аккаунта в Instagram, указан оклад в размере свыше ₤33 тыс. в год. Это на 10 тыс. больше, чем начальная ставка полицейского, обращает внимание The Daily Telegraph.

Учётная запись YourPolice.uk насчитывает 19,4 тыс. подписчиков и более 700 постов. Публикации включают советы для тех, кто сталкивается с приставаниями или просьбами поделиться откровенными фото, разъяснения о работе полиции и даже мем о том, как британцы реагируют на жару.

При этом среди явно нацеленных на молодёжь материалов, в том числе тех, что касаются наркотиков и уличных выступлений, встречаются неуместные сообщения, например, посвящённые законам об охоте. Полицейские признаются, что «не могут постичь», почему, в то время как им приходится бороться с ростом поножовщины среди несовершеннолетних, служба тратит деньги на посты в Instagram о том, кто и когда может стрелять в диких оленей.

Примечательно, что модераторы аккаунта лично отвечают почти на все комментарии, даже на откровенный троллинг. Так, недавно они отреагировали смайликом с испуганным выражением лица на сообщение одной пользовательницы, которая написала, что они «живут в стенах» её дома.

Насколько известно изданию, модераторы должны стараться отвечать на каждый комментарий, чтобы показать «прозрачность и готовность полиции взаимодействовать с кем угодно». Однако рядовые сотрудники службы правопорядка говорят, что это решение является «позорным» и показывает «оторванность» NPCC от ситуации на местах.

Тем не менее NPCC продолжает отстаивать необходимость инициативы. По словам представителей ведомства, страница в соцсети позволила получить сотни сообщений, в том числе о серьёзных преступлениях в отношении детей, которые могли остаться незамеченными, заключает The Daily Telegraph.