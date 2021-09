Independent: «внебрачный сын «Скалы» и Вина Дизеля» — актёр Дуэйн Джонсон поразился крутостью своего интернет-двойника

Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон отреагировал на появившееся в соцсетях фото, на котором запечатлён «до безумия» похожий на него человек, пишет The Independent. Этим человеком оказался полицейский из Алабамы.



На прошлой неделе Эрик Филдс, сотрудник патрульной службы при офисе шерифа округа Морган, привлёк к себе широкое внимание после того, как люди начали отмечать его сходство со звездой фильма «Круиз по джунглям».



В беседе с одним из местных изданий Филдс заявил, что его в шутку называют «внебрачным сыном «Скалы» и Вина Дизеля».



37-летний мужчина при этом добавил: «Я спокойно к этому отношусь. Это смешно и лестно».



Когда Джонсон увидел в сети своего двойника, он согласился с тем, что они действительно «поразительно» похожи друг на друга.



Oh shit! Wow.

Guy on the left is way cooler.

Stay safe brother and thank you for your service. One day we’ll drink @Teremana and I need to hear all your “Rock stories” because I KNOW you got ‘em #ericfields https://t.co/G38tOr68cW