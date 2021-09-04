SCMP: никаких «женоподобных айдолов и вульгарных интернет-звёзд» — Китай проводит зачистку индустрии развлечений

Китай всё сильнее «закручивает гайки» в индустрии развлечений и теперь выпустил новый свод правил, требующих от медиаресурсов отказаться от «чрезмерно развлекательного контента» в пользу традиционной культуры и «правильных политических ценностей», пишет South China Morning Post. Также власти объявили бойкот «женоподобным» артистам и «вульгарным интернет-знаменитостям» и лишили детей звёзд возможности участвовать в телепередачах.

В рамках масштабной кампании китайского правительства по «зачистке» индустрии развлечений главный медиарегулятор страны ввёл новые правила, где одним из пунктов значится «бойкот женоподобных айдолов», сообщает South China Morning Post.

В последнее время власти КНР всё более критически высказываются в адрес «женоподобных» артистов, нередко вдохновляющихся образами корейских исполнителей, которые носят макияж и не соответствуют превалирующим в китайской традиционной культуре представлениям о «настоящих мужчинах». Некоторые критики даже видят в популярности не отвечающих стандартам айдолов угрозу «традиционным общественным ценностям».

Как отмечает газета, запрет на «женоподобных» артистов стал частью нового состоящего из восьми пунктов плана, обнародованного в четверг 2 сентября Государственным управлением радио- и телевещания. Цель инициативы — «дальнейшее регулирование сферы искусства, развлекательных программ и их сотрудников».

Управление настаивает на отказе от «чрезмерно развлекательного контента», вместо этого советуя уделять больше внимания «традиционной китайской культуре». А вместо почитания «женоподобных айдолов» и «вульгарных интернет-знаменитостей» ведомство призывает «создать правильные стандарты красоты». Как указано в документе, в развлекательных медийных ресурсах приоритет должен отдаваться профессиональным комментаторам, которые будет распространять «правильные политические ценности», а сама индустрия обязана обеспечить должную подготовку достойных кадров.

По словам South China Morning Post, китайцы восприняли инициативу неоднозначно. Хотя некоторые поддержали новые правила, ужесточающие надзор за деятельностью артистов, продюсеров и интернет-звёзд, были и те, кто увидел в плане дискриминацию.

«Гендерное самовыражение человека никак не связано с его талантом, характером, патриотичностью и вопросом о его общественном вкладе. Это дискриминация в отношении людей с нейтральным или более женственным гендерным самовыражением, конфликт между прошлыми стандартами красоты и индивидуализацией в современном обществе», — прокомментировал ЛГБТ-активист из Гуанчжоу А Цян.

Также, согласно новой инициативе, бойкот в развлекательной индустрии грозит людям, имевшим проблемы с законом, и тем, чьё поведение нарушало «общественный порядок и этические принципы». Китайская аудитория может лишиться программ, где выбирают новых айдолов, а звёзды — больших гонораров, потому что против всего этого выступило Государственное управление радио- и телевещания. Кроме того, как прописано в новых правилах, дети знаменитостей отныне не смогут участвовать в телепередачах.

South China Morning Post обращает внимание, что в последние месяцы китайская индустрия развлечений столкнулась с «жёстким закручиванием гаек» и несколько известных артистов были наказаны. Как заявил недавно Отдел пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии, в отношении всей индустрии будет реализовываться усиление контроля над контентом, включая игровых онлайн-стримеров, и моральным обликом представителей всей сферы, которые будут сурово караться за нарушение закона и непристойное поведение и лишаться возможности реабилитироваться.

Так, на прошлой неделе в новом чёрном списке властей внезапно оказалась актриса и миллиардер Чжао Вэй — без объяснений её практически удалили из китайского интернета. Ранее под горячую руку цензоров попал актёр Чжан Чжэхань, после того как в сети всплыло его селфи в японском синтоистском храме Ясукуни, где поклоняются душам погибших воинов, в том числе солдат Второй мировой войны, которых в Китае считают военными преступниками.